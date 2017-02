Saravia: «No tenim un conveni de transport amb França»

El president d’Assandca, Josep Saravia, va anunciar que els beneficis del concert que Mampop organitzarà al Principat a principis del mes vinent es destinaran a «la compra de barrets per als malalts de càncer i, sobretot, al transport de les víctimes d’aquesta malaltia per territori francès amb taxis privats», ja que es tracta d’un país amb el qual no hi ha cap conveni de mobilitat establert, segons va explicar. Tot i els esforços de l’associació, els programes de subvenció del transport al país veí per part de l’entitat serveixen per pagar una part de la despesa, tot i que l’objectiu està en «aconseguir fer-los completament gratuïts».

Concert solidari / La iniciativa solidària Mamapop, que centra els seus esforços en recaptar fons per a la investigació en la lluita contra el càncer de mama, organitzarà un concert al Centre de Congressos el proper dissabte 11 de març amb la col·laboració d’Assandca. Aquesta serà, doncs, la primera vegada que l’organització catalana, amb tres anys de recorregut, trepitgi el Principat per organitzar un acte. El concert consistirà en un conjunt de representacions d’èxits musicals del pop-rock dels anys 80, amb versions de Radio Futura, Loquillo, La Guardia o Mecano.



Segons el president de Mamapop, Manel Simón, l’organització va néixer «com un projecte per lluitar contra la mortalitat que encara a dia d’avui provoca el càncer de mama», sent la mort de la seva mare per aquesta mateixa malaltia un dels principals motius que el va motivar «a engegar la iniciativa». Des de la seva creació, l’entitat ha organitzat diversos concerts: el primer, al 2014, representant clàssic del pop-rock internacional; un altre centrat en les cançons de les bandes sonores de diverses pel·lícules de cinema, l’any 2015; i un altre, al novembre de l’any passat, com el que es representarà a Andorra, versionant cançons dels anys 80 (tots dos a l’Auditori Enric Granados de Lleida). Fins ara, segons va informar Simón, s’han aconseguit recaptar «més de 60.000 euros, que s’han destinat a la recerca biomèdica en aquest àmbit».



El representant de l’entitat també va destacar la «dificultat per trobar espònsors i col·laboradors per organitzar el concert», fent especial referència al caràcter tancat i conservador del país per a les noves iniciatives.

Diversitat musical / L’equip musical per aquest concert inèdit estarà format per 38 persones, entre les quals es compten membres de l’Orquestra Simfònica Júlia Carbonell, de l’Orquestra pop-rock Mamapop, dos cantants professionals i quatre infants d’una de les escoles del país. El preu de les entrades serà de 20 euros i es podran adquirir a la seu d’Assandca, a les oficines d’Inlingua i a través del web mamapopandorra.org.

Pressupost / Pel que fa al pressupost total de l’esdeveniment, Simón el va xifrar en uns 20.000 euros pel seu caràcter solidari, ja que «un concert d’aquestes característiques pot arribar a tenir un cost de fins a 50.000 euros». Segons el president de Mamapop, la falta d’espònsors per finançar l’esdeveniment «pot fer que una part dels beneficis de les entrades s’hagin de destinar a sufragar les despeses de l’organització». En total, s’ha posat a la venda 900 localitats.