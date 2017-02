Les noves terminals de fibra òptica triplicaran la velocitat

Les noves terminals de fibra òptica que Andorra Telecom començarà a instal·lar el mes que ve permetran triplicar la velocitat de la connexió a Internet passant dels 100 megabits actuals als 300 megabits. La companyia començarà a canviar les caixes de terminal a Sant Julià de Lòria i acabaran a Canillo, passant per totes les parròquies. Per tal que el canvi de velocitat funcioni correctament, el director general de l’empresa, Jordi Nadal, va informar que recomanen als clients que es canviïn el router. Malgrat que no és obligatori, van assegurar que és la millor opció, ja que «sabem que un 20% de les afectacions són per causa del router». Per això, oferiran un lloguer pel nou router de dos euros, sent el primer any gratuït.



Per tal de dur a terme el canvi, Andorra Telecom contactarà amb els clients per agrupar-los de vint en vint aproximadament «ja que no podem desconnectar només un client, sinó que cal fer-ho en blocs». Els tècnics –han contractat fins a 31 instal·ladors per dur a terme el canvi– calculen que trigaran unes tres hores en dur a terme la instal·lació. Durant aquest temps els clients no tindran servei.



Tal com va informar Nadal, calculen que el mes de maig ja hauran migrat uns 10.000 clients i que s’hauran doblat el mes d’agost. Estarà completada, segons les previsions, el gener del 2018. En total, es canviaran uns 35.000 terminals, 5.000 empreses i 30.000 particulars.