Gelabert manifesta que Cultura «no té cap problema amb Pozo»

Després de la polèmica que van despertar les declaracions del director de cine i fundador de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques del Principat (ACPA), Josep Pozo, en relació al sentiment de decepció que van experimentar per part del Ministeri de Cultura, la seva màxima representant, Olga Gelabert, va explicar ahir als mitjans que «no tenen cap problema amb la formació de l’acadèmia i menys encara amb Pozo». Pel que fa a la no assistència a la gala d’inauguració que tant va ser criticada per part del director de cine, Gelabert va expressar que no ho van fer «ja que encara no s’han constituït com a associació i, per tant, no es tracta d’un esdeveniment de caràcter oficial».



En relació a la negativa manifestada per part del Registre de Societats, Gelabert va explicar que «hi havia alguns punts que no acabaven d’encaixar, pel que es van traspassar els documents al gabinet jurídic». En aquest sentit, la ministra va expressar que es va fer amb la única voluntat de que «l’associació es trobi ben legislada» i que «no tanquen la porta de cap de les maneres a que finalment s’acabi constituint». Gelabert, a més, va expressar que encara estan «esperant la seva trucada per aquest tema».

Lluita d’egos / A principis de febrer, Josep Pozo va expressar que l’únic que volia era «que el projecte arrenqui d’una vegada per totes» i que, si el problema era ell, marxaria i prou, ja que «està per servir el projecte, sense la voluntat de crear cap lluita d’egos i, si això garanteix que tiri endavant, no entendria el motiu però estaria disposat a fer-se a un costat». En referència a aquestes declaracions, Gelabert va lamentar que el director «expressi una opinió d’aquest caire ja que sempre que ha demanat subvencions per a les seves pel·lícules se li han facilitat» i sempre «han tingut molt bona relació i han valorat molt la seva feina».

Procediment irregular / Recordem que l’ACPA no va ser acceptada al Registre de Societats amb un procediment que no s’ajusta a la llei. La proposta dels Estatuts i la documentació complementària va ser entregada el 15 de desembre de l’any passat. Segons l’article 10 de la llei qualificada d’associacions, hi ha 30 dies de termini per corregir qualsevol requisits incorrecte i el 25 de gener, 41 dies després, va fer un informe donant una resposta negativa i fent-li saber que «retira el seu suport al nostre projecte cultural», va matisar Pozo.