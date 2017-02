La ‘Nit de Reis’ de Jan Arimany guanya el 29è Concurs de contes de Nadal

El conte Nit de Reis, de Jan Arimany, ha guanyat el primer premi de la categoria d’adults del 29è Concurs de contes de Nadal, organitzat per la Biblioteca Pública del Govern. El jurat ha destacat del relat «l’esforç en la redacció que fa que el lector s’endinsi en una història que combina màgia i realisme, i defensa alhora el fet de no jutjar les persones a primera vista».



També en la categoria d’adults s’han declarat dos finalistes: L’huracà Riets i el Dromori, de Xavier Casals, un relat que «enganxa i que amb to simpàtic dona valor a les petites coses i a l’amistat», i I per què no?, d’Àurea Ponsa, un conte que «homenatja el parlar i les llegendes del Pirineu d’una forma ben treballada i documentada».



En la categoria alevins, el conte guanyador ha estat Ets tu el culpable?, d’Oriol Costa, de 10 anys, i el finalista, El Pare Noel desastre, d’Ariadna Gadea, de 9 anys. En la categoria infantil, el primer premi ha estat per a Un pessebre diferent, de Pol González, de 14 anys, i el relat finalista ha estat Pluja blanca, d’Anahí Leguizamon, de 13 anys. En la categoria juvenil, la guanyadora ha estat Judit Pintat, de 17 anys, pel conte Una carta d’esperança, que introdueix «el tema d’actualitat dels refugiats, però sense dramatisme, amb optimisme i esperança», i el finalista ha estat Un simple dinar, de Lluc Tarruel, de 17 anys.



El jurat del certamen ha estat format per Eva Royo, Dolors Iglesias i Cèlia Realp. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va entregar ahir els premis.