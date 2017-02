La productora Sovitel cedeix el seu material a l’Arxiu

El propietari de l’empresa audiovisual, Sovitel, Josep Antoni Matute, ha cedit el fons audiovisual de la productora a l’Arxiu Nacional d’Andorra (ANA). El material dipositat consta de 45 cintes de vídeo amb imatges entre els anys 1984 i 1995 de l’àmbit de la cultura, la política, temes socials i esdeveniments esportius de les dues darreres dècades del segle XX.



L’empresa Sovitel va produir material audiovisual des del 1984 fins a l’actualitat com a empresa de servei a altres productores o treballant directament per a particulars. El seu fons és un determinant testimoni audiovisual de diferents esdeveniments socials i culturals, festivitats populars o moments històrics com ara la trobada dels Coprínceps de l’octubre del 1993.



El dipòsit d’aquest material audiovisual en garanteix la seva conservació i també la difusió entre els investigadors i usuaris de l’Arxiu Nacional. La primera tasca després de la signatura de cessió és la de reconeixement de l’estat de conservació per procedir a la seva digitalització, inventari i posterior difusió.