Concert de l’orquestra del Conservatori dels Pirineus

L’Orquestra Simfònica del Conservatori de Música dels Pirineus i les escoles municipals de música de la Seu d’Urgell, Berga i Puigcerdà oferiran aquest dissabte, 18 de febrer, el concert del projecte simfònic del curs 2016-2017. La proposta tindrà lloc a les nou del vespre al Teatre Casino Ceretà de Puigcerdà.



El concert constarà d’un repertori variat que inclourà la Simfonia Inacabada, de Franz Schubert, com a interpretació central. El programa començarà amb Declaration Oberture, de Claude T. Smith, i també inclourà el final de la Simfonia n. 1, de J. Brahms, i l’obra Pini di Roma, d’Ottorino Respighi.



En el projecte hi participen una setantena de joves músics, que han dut a terme diferents trobades parcials i un cap de setmana de treball intens a La Molina. El concert el dirigirà Oleguer Aymamí.



Aquesta és una gran oportunitat per als joves estudiants, ja que podran participar en una orquestra simfònica, de la qual, per la seva quantitat i varietat d’instruments, és molt complicat poder-ne gaudir en el dia a dia dels centres. A banda de la formació, també és molt important per als participants enfrontar-se al repertori simfònic del seu propi instrument.

Entrades / Les entrades per al concert, per un preu de 10 euros, es poden adquirir a través del web Tincticket o a les seus del Conservatori. L’alumnat del conservatori i les escoles de música participants tenen l’entrada gratuïta però s’ha de demanar prèviament a les secretaries de cada centre, ja que el dia del concert les entrades sense cost per a l’alumnat no estaran disponibles.