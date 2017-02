Notícia Baró pregunta sobre el contingut d’una normativa per rebre a Miquel Diu que l’estat de dret «està per sobre de l’orgull de les institucions»

El president de la comissió especial, Ladislau Baró, s’ha adreçat al Consell Superior de la Justícia per demanar com hauria de ser «el contingut essencial d’una normativa d’aquestes característiques», en relació a la predisposició de Joan Pau Miquel a comparèixer en la citada comissió.



Baró exposa al president del CSJ, Enric Casadevall, que «Andorra no disposa d’una normativa que reguli la protecció de les garanties processals en l’àmbit de la investigació parlamentària», motiu pel qual es demana el parer dels òrgans jurisdiccionals.



Alguns consellers de l’oposició veuen aquesta demanda al CSJ com una maniobra dilatòria per impedir la presència de l’exconseller delegat de BPA davant la comissió especial.



Baró, en canvi, defensa que és obligació de la comissió anar amb molta cura per evitar conflictes posteriors. El president del grup de DA va assenyalar ahir que «l’estat de dret està per sobre de l’orgull de les institucions», i va subratllar que en qualsevol país «quan la justícia intervé la comissió d’investigació parlamentària s’inhibeix, o bé existeix una regulació específica». Per aquest motiu, va insistir el conseller demòcrata, s’ha fet la demanda al CSJ, negant qualsevol intenció de dilatar o impedir la compareixença de l’exconseller de BPA.



Per la seva banda, Víctor Naudi va exposar els seus dubtes sobre la carta enviada al CSJ: «Em reservo de mirar els apunts i de demanar l’acta perquè l’encàrrec que fa el president de la comissió, al meu entendre no és el que es va acordar, però en tot cas vull constatar que no és l’actuació que s’hauria d’haver fet, les coses s’estan dilatant i el paper de la comissió està quedant en entredit».



Miquel va mostrar la seva predisposició el novembre passat en una carta dirigida al síndic general, en la qual remarcava que les seves circumstàncies especials «no haurien de ser un obstacle per poder-hi assistir i posar en coneixement dels integrants de l’esmentat organisme aquella informació de que disposo en la meva condició de conseller delegat de Banca Privada».