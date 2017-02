Notícia El grup liberal pregunta sobre la liquidació de BPA Panamà Vol que Govern expliqui tots els detalls que envolten la liquidació de la filial

El Grup Parlamentari Liberal (GPL) vol que Govern expliqui tots els detalls que envolten la liquidació de la filial de BPA a Panamà, entre els quals es troba el fet que l’AREB «va deixar expirar el termini d’una proposta de compra sobre aquesta entitat que es va fer arribar al regulador bancari panameny. La manca de resposta per part de l’AREB va precipitar la retirada de l’oferta i que el regulador panameny ordenés la liquidació forçosa de BPA Panamà el 30 de gener passat», exposa el comunicat del grup liberal.



La pregunta amb resposta escrita entrada a Sindicatura pel president suplent, Jordi Gallardo, vol esclarir l’actuació de l’AREB davant la proposta de compra. En concret, es demana per les actuacions que es van dur a terme des de l’AREB, si es va respondre oficialment a la proposta de compra, perquè es va deixar expirar el termini de la proposta sense que l’AREB respongués al regulador panameny, a quant pujava l’oferta econòmica per BPA Panamà i quina és la responsabilitat de l’AREB en el procés de liquidació d’aquesta entitat.



En l’exposició de motius, Gallardo es remet a la resolució de la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá en la que s’inicia el procés de liquidació de BPA Panamà i en la que es fa una cronologia de tots els fets.