Les sorpreses a la Copa del Rei són una realitat que es repeteix

Pel format que té, la Copa del Rei sempre ha estat una font per a sorpreses. Tot i que en ocasions es poden trobar equips amb diferències importants a nivell qualitatiu, o fins i tot de dinàmiques, en múltiples ocasions que sortia com a favorit s’ha quedat fora. El BC MoraBanc Andorra es troba als quarts de final al Reial Madrid, i treballa per fer més gran aquesta estadística.



Com a màxim són tres els partits que es juguen. Només ho aconsegueixen els dos finalistes. Es troben els vuit millors equips de la primera volta, circumstància que porta a ningú pugui abaixar la guàrdia si no volen fer el camí de tornada abans d’hora. Seguir o no endavant a la competició es decideix únicament en un partit. En onze de les catorze últimes edicions de la Copa del Rei, un dels quatre caps de sèrie ha quedat eliminat a les primeres de canvi. No cal anar gaire lluny per trobar-ne un exemple. L’any passat l’FC Barcelona Lassa i el València Basket queien als quarts de final.



El més normal de tot plegat és que un dels conjunts classificats entre els quatre primers acabi sent el campió. I que el guanyador sigui el líder de la Lliga Endesa al final de la primera volta. És així en cinc de les darreres vuit edicions. El Reial Madrid si elimina al MoraBanc tindrà l’oportunitat de sumar el seu quart títol consecutiu a la competició. I cada cop ho ha fet arribant en una posició diferent. La temporada passada arribava classificant-se com a quart, l’anterior segon, i el 2014 com a primer. Però sempre hi ha lloc per a les sorpreses i en més d’una ocasió un equip que no arribava com a cap de sèrie aconseguia aixecar la Copa. Els darrers precedents són el Barça, que el 2013 va guanyar precisament a Vitòria sent setè, igual que el Joventut i el Manresa el 97 i el 96, respectivament. L’Unicaja el 2005 era campió a presentant-se a Saragossa com a vuitè.

Arribar guanyant / Els estats de forma i les dinàmiques amb què s’arriba a una Copa del Rei són elements decisius per a tenir les màximes aspiracions. Més que no pas la classificació, que marca la regularitat al llarg dels mesos. En els últims cinc partits, el MoraBanc és l’únic que compta amb un balanç negatiu, de dues victòries i tres derrotes. Els altres 7 equips el tenen positiu. El Reial Madrid i l’Iberostar Tenerife acumulaven un ple de triomfs, però a la darrera jornada van perdre. També suma un 4-1 el Baskònia i l’Unicaja. El del Barça i l’Herbalife Gran Canària és de 3-2. De les últimes vint edicions, només en tres el campió hi arribava perdent a la darrera jornada lliguera. L’últim en aconseguir-ho va ser el Baskònia el 2009, dos anys abans ho havia assolit l’FC Barcelona i el mateix equip blaugrana també ho havia fet el 2001.



El que existeix és una mena de maledicció sempre amb l’amfitrió per a que no aixequi el títol a casa seva. Per tant, si se segueix complint, el Baskònia ho té complicat. Des de que es va fundar l’ACB, només dos amfitrions van ser capaços de guanyar. El Saragossa ho va aconseguir el 1984 i el conjunt basc el 2002. Des de llavors, ningú. I més encara els últims tres anys, on els locals eren eliminats en primera ronda. Van patir aquest càstig el Rio Natura Monbús Obradoiro, Gran Canària i Unicaja. Per trobar l’últim antecedent on l’amfitrió arribava a una final s’ha de retrocedir fins el 2012, quan el Barça va caure davant el Reial Madrid al Palau Sant Jordi.

Enfrontaments directes / Després d’haver-se completat una mica més de la meitat de la fase regular de la Lliga Endesa, els vuit protagonistes de la Copa s’han trobat un bon grapat d’ocasions al llarg del campionat. Qui més enfrontaments directes acumula és l’Herbalife, amb un total d’onze, mentre que qui menys en sumen són l’FC Barcelona i el Tenerife, amb vuit. El MoraBanc, com tota la resta, en té 9, amb un balanç de quatre triomfs i cinc derrotes. Qui millor estadística en aquest sentit té és el Reial Madrid i el València, amb 6-3. El Barça el té de 5-3, Unicaja 5-4, Iberostar 4-4, Baskònia 3-6 i Gran Canària 3-8.

Baixes i dubtes / Hi ha diversos jugadors que es perdran aquesta Copa del Rei per lesió, mentre que d’altres ultimen la seva recuperació per poder estar disponibles. Per part andorrana Nacho Martín és l’única baixa. Recentment va ser operat del turmell i no tornarà a les pistes aquesta temporada.

El rival, el Reial Madrid, es presenta a Vitòria sense lesionats. La setmana passada Rudy Fernández i Trey Thompkins no van ser a Kazan en Eurolliga com a precaució, però diumenge ja van jugar a la pista de l’Unicaja. El Baskònia no pot comptar amb Tornike Shengelia i té tocats al turmell a Ilimane Diop i Shane Larkin. El Barça és qui es presenta amb més baixes. Ho són Alex Renfroe, Pau Ribas, Brad Oleson i Shane Lawal, mentre que Justin Doellman, que s’ha perdut els dos últims partits, és dubte. Vitor Faverani en el matx de diumenge amb el Manresa va patir un lleu esquinç de turmell. L’Iberostar té a Javier Berirán de baixa, mentre que Nico Richotti pot ser que torni a jugar després de superar la lesió. Ja ha realitzat entrenaments amb el grup. L’Herbalife té a Xavi Rabaseda, Ryan Hollins, Richard Hendrix i Bo McCalebb que arrosseguen molèsties. Dependrà de la seva evolució per saber si poden jugar a Viotòria. València i Unicaja estarán a la capital alabesa amb tota la plantilla disponible.

Comiat de seguidors i la base



Aquest matí el MoraBanc posa rumb cap a Vitòria. Ahir, aficionats i jugadors de la base van voler tenir un gest amb l’equip abans de la seva marxa, i per aquest motiu es van reunir al Poliesportiu d’Andorra després de la sessió d’entrenament de la tarda per desitjar-los sort a la capital alabesa, on demà es trobaran en el partit de quarts de final al Reial Madrid. Plantilla i cos tècnic van agrair els anims.