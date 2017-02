El lletrat de Cinca no dona valor a les proves aportades per Samarra

El ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, va declarar ahir davant el Tribunal de Corts en el marc de la querella interposada per l’expresident de l’empresa Orfund, Joan Samarra, que l’acusa d’un presumpte delicte d’administració deslleial, en concurs real amb un delicte d’apropiació indeguda i un delicte de blanqueig de capitals que suposadament hauria comés entre 1997 i 1999, quan era un dels responsables executius de la companyia fonedora d’or. Durant les dues hores i mitja que va durar la declaració –inicialment prevista a la tarda però que finalment va tenir lloc a primera hora del matí–, Cinca va reiterar la seva innocència i va mostrar de nou la seva sorpresa perquè després de 20 anys «apareguin totes aquestes històries». Així ho va notificar ahir el seu advocat, Daniel Arqués, que va assegurar que «no només els fets no constitueixen cap delicte sinó que tampoc hi ha cap il·lícit de cap classe». En aquest sentit, el lletrat va treure credibilitat als centenars de documents que s’annexen a la querella i que segons Samarra provarien els fets denunciats. «Bona part de les pàgines són notícies que s’han reiterat en diverses ocasions», va argumentar Arqués.



El representant legal del ministre també va indicar que la declaració es va dur a terme «dins de la normalitat en un procediment com aquest» i que Cinca va respondre «exhaustivament» a totes les preguntes tant de la seva defensa com de la magistrada. «A més, [Cinca] va afegir informació que pot resultar útil a la magistrada per a la resolució de la causa», va exposar. Informació que el titular de Finances va subjectar amb documentació que demostraria la seva versió.

Canvi d’hora de la declaració / En un inici, el responsable de la cartera de Finances havia estat citat a la Seu de la Justícia a les quatre de la tarda però finalment va declarar a primera hora del matí. Segons va informar posteriorment el seu advocat, Daniel Arqués, la sol·licitud del canvi es devia a «problemes d’agenda». Sigui com sigui, amb la modificació, Cinca va evitar que la premsa pogués fotografiar-lo i gravar-lo entrant a la Batllia. En total, fins a sis mitjans –cinc del país i un d’internacional– van agrupar-se ahir a primera hora de la tarda davant de la Seu de la Justícia. Poc abans de l’hora inicialment prevista per a la declaració, alguns mitjans afins al Govern van ser informats que el titular de Finances ja havia declarat feia hores.



Segons fonts properes al cas, el fet que els advocats de les altres parts no puguin estar presents durant la seva intervenció davant la magistrada hauria facilitat la modificació d’hora, així com que ningú se’n fes ressò, ja que no hi ha obligació de notificar el canvi. Les mateixes fonts van confessar que «ens esperàvem que això passés», ja que «tot respon a una estratègia». Amb tot, van reconèixer que «sorprèn que amb un cas tan rellevant s’opti per utilitzar aquest tipus de comunicació».

La declaració de Manuel Terren / D’altra banda, l’empresari espanyol que també havia estat executiu d’Orfund, Manuel Terren, i contra qui també està interposada la querella, està citat a declarar davant del Tribunal de Corts demà al matí. De moment, però, tot apunta que Terren no compareixerà davant de la Justícia, ja que a hores d’ara no es té constància que estigui al Principat. En qualsevol cas, la seva falta de declaració no influirà en la decisió de la magistrada sobre si cal o no seguir investigant el cas, ja que la magistrada podria decidir desglossar les acusacions de Terren i procedir amb la decisió que consideri escaient per les acusacions a Cinca.



Segons fonts consultades, en cas que l’empresari espanyol no es presenti davant del Tribunal de Corts la magistrada té diverses opcions, des de publicar un edicte al BOPA perquè es presenti a declarar, a ordenar una recerca i captura internacional. En tot cas, aquest fet no interferirà en la instrucció del cas.



Després de rebre declaració al querellant Joan Samarra i al querellat Jordi Cinca i a l’espera de si compareix Manuel Terren, la magistrada haurà de decidir ara si també pregunta als testimonis proposats i si hi ha matèria criminal en els fets denunciats. En aquest sentit, el lletrat del ministre va insistir en recordar que el cas està en fase de diligències prèvies i que «ni tan sols existeix un sumari.