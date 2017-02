Notícia Exteriors i Interior tenen avançat el projecte de llei per acollir refugiats El Consell General haurà d’aprovar un marc legal ‘ad hoc’ per poder fer venir els migrants polítics La directora i la tècnica d'Afers Multilaterals i Cooperació, Gemma Cano i Júlia Stokes, respectivament, ahir. Autor/a: SFGA/CESTEVE

Va passant el temps i ja fa dos anys que des del Govern es va anunciar la voluntat d’acollir almenys una vintena de persones refugiades procedents de Síria o d’altres països en guerra, però Andorra no pertany a la Unió Europea (UE), ni està integrada a l’espai Schengen, ni ha firmat el Conveni de Ginebra, ni disposa d’estatut del refugiat, i tot això dificulta l’arribada d’aquestes persones. Amb tot, des dels ministeris d’Interior i d’Afers Exteriors es treballa en un projecte de llei que ja està molt avançat, segons va comentar ahir la directora d’Afers Multilaterals i Cooperació, Gemma Cano.



«Hem de crear un marc legal ad hoc», va especificar Cano, ja que actualment la legislació no permet acollir refugiats per motius polítics. «El text legal està molt avançat, els juristes hi estan treballant a fons», va afegir. No obstant, Cano no va poder avançar un termini aproximat de finalització de la llei que haurà de ser votada al Consell General. «És una tasca feixuga. S’ha de definir l’estatus d’aquestes persones, la documentació que tindran perquè puguin sortir del país, se’ls ha d’atorgar protecció, garanties... I és un procés llarg», va concloure.



En tot cas, l’acollida dels refugiats no es pot comprar amb la dels cinc eritreus de fa uns anys, ja que en aquella ocasió es tractava de persones que migraven per motius econòmics, i ara fugen de la guerra.



Des que el cap de Govern va anunciar, per la Diada de Meritxell del 2015, la voluntat d’acollida, es va crear un comitè de coordinació per gestionar l’arribada de refugiats, encapçalat per l’aleshores secretària d’Estat de Justícia i Interior, Eva Descarrega (ara ministra de la Funció Pública), i la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Fenoll. El grup de coordinació treballa amb el Ministeri d’Afers Exteriors per coordinar les accions amb aquelles que s’emprenguin des dels països europeus i per definir els protocols per rebre els refugiats.



D’altra banda, des del departament de Cooperació s’han realitzat diverses contribucions per a ajuda humanitària a Síria, uns diners que han anat al Programa Mundial d’Aliments, a l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (Acnur), a la Global Platform for Syrian Students, que ajuda els estudiants sirians a cursar carreres universitàries a Europa, i a la Plataforma d’ONG d’Andorra per a diversos projectes. En total, les contribucions efectuades en el trienni 2013-2015 han estat d’uns 71.500 euros.



El suport econòmic continua, però ara el que urgeix per a les persones que fugen de la guerra és aconseguir sortir dels camps i instal·lar-se dignament en un país en pau.