Notícia L’Alt Urgell presentarà al març el seu propi pa Està elaborat amb formatge Urgèlia i mantega Cadí Els forners que han après a elaborar el Trenat de Formatge. Autor/a: ALBERT BATALLA

El Gremi de Forners de les Terres de Lleida, l’Escola d’Hoteleria de Lleida, l’Ajuntament de la Seu i la Cooperativa Cadí han col·laborat per crear el Trenat de Formatge, un pa propi de l’Alt Urgell que es presentarà el pròxim mes de març. Ahir es va fer a Lleida una jornada per conèixer-ne l’elaboració, a la qual hi van assistir 12 empreses de la comarca i el Baridà.

El nou pa neix de la unió de farina d’alta qualitat amb les DOP de formatge Urgèlia i mantega Cadí, i es pot acompanyar també amb oli d’oliva de les DOP Garrigues, a més de combinar-se tant amb aliments dolços com salats.

La idea de crear el Trenat de Formatge va néixer ara fa tres anys arran d’una conversa entre el president del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, Manel Llaràs, i l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, que van posar sobre la taula la possibilitat de comptar amb un producte específic i identificatiu de l’Alt Urgell, tal com ja té la comarca del Solsonès, amb el Pa de trumfo, o la comarca de Les Garrigues, amb el Pa de ronyó.