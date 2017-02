Notícia El ple aprova dotar de recursos la Comissió de Transparència La proposta de la CUP rep el suport de Compromís X La Seu i ERC, mentre que PDeCAT s’absté Ple municipal de la Seu d’Urgell. Autor/a: EL PERIÒDIC

El ple de la Seu d’Urgell va aprovar dilluns, amb els vots favorables de Compromís X La Seu i ERC, i l’abstenció de l’equip de govern (PDeCAT), una moció de la CUP en què es proposa cobrir de forma immediata la baixa de la secretària tècnica de la Comissió de Transparència i Participació Ciutadana. El text vol desencallar la comissió i que l’equip de govern prioritzi les seves propostes i tasques, segons va argumentar el regidor cupaire, Pau Lozano.

La moció va ser consensuada amb una esmena de Compromís X La Seu per clarificar els objectius de la comissió, i establir unes eixos de treball clars i avaluables. La regidora Conxita Rabassa va recordar l’abstenció del seu grup municipal envers la Comissió de Transparència en el ple del Cartipàs perquè «considerem que la transparència és que tots els grups siguin a tot arreu». Rabassa va constatar la inoperativitat de les reunions i va instar a donar-hi «un sentit més polític».

La tinent d’alcalde de Transparència i bon govern, Anna Vives, va optar per l’abstenció qüestionant el plantejament de la proposta, ja que el text assegura que l’equip de govern ha relegat la comissió a un paper secundari. La regidora del PDeCAT va rebatre aquestes acusacions explicant que «els acords inicials entorn aquest òrgan s’han complert, així com l’impuls de la definició dels objectius, l’exposició àmplia de continguts i la cerca de la persona adient per fer les tasques que hi estan vinculades». D’altra banda, Vives va lamentar «el difícil compliment de la moció» per la impossibilitat de trobar un tècnic que assumeixi la tasca de secretaria fins que es reincorpori la persona que se n’encarregava.

En el cas d’ERC, el grup municipal es va mostrar a favor de la proposta de la CUP i l’esmena de Compromís. La regidora Berta Vidal va defensar la necessitat de la Comissió i va recordar que la intenció inicial era que s’hi debatés qualsevol tema a demanda de l’oposició, com va ser la urbanització de la Plaça de Joan Sansa o el desplegament de la fibra òptica. «A partir d’aquí es va començar a qüestionar el seu paper», va lamentar. Vidal va considerar que no s’ha sabut defensar i ha quedat relegada als debats que no són competència de cap altra comissió informativa, fet que la redueix a la revisió del ROM o la participació ciutadana.

El regidor de la CUP, Pau Lozano, va finalitzar el debat desitjant que aquesta Comissió de Transparència torni a funcionar i va agrair el suport dels grups.