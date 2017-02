SDP reclama més informació sobre l’ús de l’helicòpter

La consellera general de Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra (SDP), Sílvia Bonet, ha presentat una bateria de cinc preguntes al Govern per a esbrinar les modalitats d’ús de l’helicòpter per als serveis medicalitzats.



Segons indica el partit en un comunicat, Bonet, després de revisar la memòria d’activitats per a l’any 2015 del SASS, va poder veure, entre els indicadors assistencials, que el Servei d’emergències va emprar el transport aeri en 63 desplaçaments de transport programat extern i 78 de transport intern.

En aquesta situació, la consellera d’SDP demana tant els criteris d’activació de l’helicòpter per serveis mèdics com el nombre de sortides que va fer l’aparell durant el curs passat i fins a data d’avui. A més, també requereix qui cobra els desplaçaments i com es factura aquest servei a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i al pacient.



D’altra banda, la consellera socialdemòcrata també requereix com a informació complementària un desglossament del motiu, data i hora de cadascuna de les sortides dutes a terme per l’helicòpter medicalitzat durant els anys 2015 i 2016.