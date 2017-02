Els ‘riders’ francesos sumen dues victòries a la segona prova

Com estava previst des d’un inici, el Baser Negre va ser el vessant on es va desenvolupar la segona cita del Swatch Freeride World Tour a l’estació d’Arcalís. Els riders francesos van ser els que més es van deixar veure al podi en les diferents categories.



La segona cita de Vallnord era la que substituïa la de Chamonix (França), que en el seu dia es va haver de suspendre per la meteorologia. Un cop la va assumir Arcalís, estava programa inicialment per divendres de la setmana passada, però el temps no permetia garantir al cent per cent la seguretat dels participants. I estudiant les previsions, es va comprovar que ahir es podria desenvolupar, com va ser. El vessant escollit va ser el Baser Negre, que era el que tant l’organització com els riders desitjaven per les seves característiques. La primera cita s’havia desenvolupat a la Serra de la Balma. Els responsables del FWT van destacar tota la tasca realitzada per a que les dues proves es poguessin desenvolupar en les millors condicions i l’organització realitzada. Per aquest motiu van oficialitzar allargar el contracte fins el 2020.



La competició d’esquí masculina era la més concorreguda. El guanyador va ser el francès Léo Slemett, que va sumar una puntuació de 92.33. Va realitzar una actuació que li va permetre obtenir el triomf i que ningú el pogués atrapar. Segon era el seu compatriota Loïc Collomb-Patton amb 87.66 i tercer el suís Yann Rausis amb 86.33. En categoria femenina la guanyadora a Arcalís va ser l’austríaca Lorraine Huber amb 75.00. Al segon caixó del podi pujava la canadenca Kylie Sivell (72.33) i al tercer l’estatunidenca Jackie Paaso (70.66). En surf de neu s’imposava el suec Christoffer Granbom (81.00), seguit pels estatunidencs Sammy Luebke (77.00) i Davey Baird (75.00). En fèmines la vencedora era la francesa Marion Haerty (71.33). A continuació es classificaven l’estatunidenca Shannan Yates (67.00) i l’austríaca Manuela Mandl (66.00).