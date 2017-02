Els Andorra Outdoor Games apunten als 2.000 inscrits

Amb la voluntat de seguir creixent els Andorra Outdoor Games afronten aquest estiu la tercera edició. Es portaran a terme el 22 i 23 de juliol, amb Naturlandia com a centre neuràlgic i de nou amb tres disciplines formant part del calendari de competició: triatló, trail running i BTT. L’objectiu és arribar en aquesta ocasió als 2.000 inscrits.



El concepte de l’esdeveniment és un festival d’esports a l’aire lliure on no només es té en compte el vessant competitiu, sinó tot el que envolta la cultura outdoor, motiu pel qual hi ha un seguit d’activitats paral·leles en aquesta direcció. Va començar el 2012 amb només l’Andorra Triatló i des del 2014 se li van sumar dues modalitats més. L’any passat van ser 1.407 els esportistes que hi van prendre part. Aquest 2017 els organitzadors esperen arribar als 2.000 i l’any vinent als 2.500. El triatló és la disciplina que compta amb un major nombre de participants, amb una xifra consolidada, pel que «on veiem més creixement és tant en el trail com la BTT», assenyala Carles Paredes, director d’operacions de Branding Gestió Esportiva. El nombre d’inscrits més elevat és sempre el català, al que li segueixen de la resta d’Espanya. El número de francesos és força inferior i aquest és un mercat en el qual es vol créixer. Aquest tipus d’esdeveniments segueixen «la línia de posicionament de país com a destinació de muntanya», exposa Enric Torres, director de producte i nous projectes d’Andorra Turisme.



L’Andorra Triatló té una primera zona de natació de 1.000 metres al llac d’Engolasters. Continuarà amb el tram sobre la bicicleta, de 36 quilòmetres on s’haurà d’afrontar l’ascensió a la Rabassa, i li seguiran 9 km de cursa a peu a 2.000 metres d’altitud. L’Andorra Trail Pic Negre compta amb tres recorreguts diferents. El llarg, de 35 km i 2.000 m de desnivell, destaca perquè per primera vegada tot el traçat serà en territori andorrà, desenvolupant-se en bona part per la Vall del Madriu-Perafita-Claror. El mitjà consta de 21 km i 1.350 m, i el curt de 14 km i 650 m. L’Andorra Challenge MTB té dos intineraris, de 90 km i 2.900 m, i 50 km i 1.900. Les diferents distàncies que es proposen en les proves és per abraçar tot tipus d’esportistes, perquè «volem encabir tan els més experimentats com els més populars», assegura Paredes. Les inscripcions estaran obertes el 20 de febrer.