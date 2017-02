Un programa de la temporada de cultura francesa 2017 «adaptat a tots els públics»

L’ambaixada de França a Andorra va presentar fa un parell de setmanes una nova disciplina cinematogràfica que consisteix a veure a la gran pantalla una obra de teatre en directe. L’experiment es va fer a cinemes Illa Carlemany, amb l’obra Le Misanthrope de Molière, una comèdia en vers representada al Teatre Nacional francès. La mateixa fórmula –però en diferit– es farà amb Romeu i Julieta el 3 de maig vinent i amb Cyrano de Bergerac el 18 d’octubre. Però això només és una petita porció del pastís gegant que conté la Temporada de cultura francesa 2017, presentada ahir. «Adaptada a tots els públics», és el criteri principal que va assenyalar l’ambaixadora, Jocelyne Caballero.



La nova temporada inclou des de teatre a literatura, poesia, cinema, teatre, música, concerts o gastronomia. El ventall és nombrós perquè puguin gaudir-lo tots els segments de la societat: des dels més petits als més grans. D’aquí la frase de l’ambaixadora. Una aposta que com cada any tracta de donar un caire d’entreteniment, però també pedagògic, que serveixi també per difondre al màxim la cultura francesa actual, tant a dins com fora de les fronteres del país veí del nord. Dissenyar aquest calendari, amb més de 20 actes repartits en tot l’any, ha requerit un pressupost de 140.000 euros.



A Andorra no deixa de ser una acció de dinamització, una oferta més d’oci dirigida a tot tipus de butxaques. La majoria d’actes són gratuïts, un luxe perquè segons va explicar Caballero hi ha «quantitat, però també qualitat» en tots els espectacles. La resta costen entre 5 i 20 euros els productes estrella, que són els concerts de Terrasson-Belmondo, l’orquestra simfònica de Perpignan-Méditerranée, Michel Leeb i Jean-François Michel i la presentació a càrrec de l’escriptor Patrick Timsit de Le livre de ma mère. Preus molt reduïts en relació al caixet que tenen a França.



Dins dels actes cinematogràfics podem trobar des de documentals al gènere policíac que està triomfant i està de moda a França o els cicles francòfon i de l’Aliança andorranofrancesa. En música, hi ha des de jazz a clàssica i d’humor amb el conegut Michel Leeb, que compleix quatre dècades de carrera o el trio Triwap i les seves ironies.



No s’oblida tampoc l’ambaixada d’organitzar activitats per als estudiants del sistema escolar francès, principalment del Lycée. Teatre i música centraran les tres activitats previstes amb participació directa de la canalla.