Notícia El Govern assegura que «hem deixat enrere» la crisi econòmica El sistema financer és l'únic que redueix la plantilla a conseqüència de l'intercanvi automàtic d'informació El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ahir.

«Globalment podem dir que la crisi l’hem deixat enrere i evidentment ara el que hem d’intentar és mantenir els nivells de creixement de cara al futur». Així va valorar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, l’evolució de l’economia del país tenint en compte els indicadors del 2016. Camp va remarcar que «fins ara sempre hem dit que hi havia elements de recuperació» però que és al 2015 i al 2016 quan «tots els sectors econòmics principals estan en xifres positives».



El ministre va analitzar els sis sectors que agrupen aproximadament el 75% del nombre d’assalariats del país –serveis empresarials i activitats immobiliàries, construcció, hoteleria, comerç, sistema financer i administració pública– i va exposar que només els dos darrers presenten una evolució negativa el darrer any quant al nombre de llocs de treball creats. Segons va detallar, en el cas del sistema financer, la baixada al voltant d’un 2% mensual que mostren les darreres dades del 2016 es deu «al reajust de les plantilles dels bancs fruit de l’adaptació a l’intercanvi automàtic d’informació». «És el sector que més està ajustant les seves plantilles en aquest moment per adaptar-se al context internacional financer», va afegir. Amb tot, va apuntar que la reducció ara per ara és «poca», ja que la baixada d’un 1,9% el mes de novembre representa en nombre absoluts la pèrdua de 38 llocs de treball. Així mateix, també va posar de manifest que «el bon comportament de tots els altres sectors permet a Andorra absorbir aquesta baixada».



Pel que fa a la davallada a l’administració pública que volta l’1% els darrers mesos, Camp va manifestar que es deu a la reducció dels programes de treball temporal que es van iniciar els anys de crisi per ajudar a les persones amb problemes d’inserció laboral. Tal com va assegurar, gran part d’aquestes persones «ja han trobat feina en el sector privat que era el que es buscava amb la recuperació econòmica».



Les xifres / Pel que fa a la resta de sectors d’activitat analitzats, el responsable de la cartera de Comerç va apuntar que els serveis empresarials i les activitats immobiliàries mantenen un alt creixement del nombre d’assalariats, al voltant d’un 4,5% els últims mesos de l’any 2016. També el sector de la construcció «comença a donar senyals d’estabilitat amb una lleugera millora». Així, des del darrer mes de maig el creixement es situa al voltant del 2%.



Pel que fa a l’hoteleria, el ministre Camp va destacar que el mes de novembre el nombre de treballadors va augmentar un 9%, una pujada que «no havia estat tan alta des del 2004». «Feia més de 12 anys que no hi havia un creixement tan alt en un sector concret», va afirmar.



El comerç, d’altra banda, es manté estable al voltant dels 8.000 empleats. Una bona notícia, tal com va valorar el ministre, ja que «és la primera vegada després de la davallada de la crisi i del posterior estancament que el sector s’estabilitza i fins i tot creix una mica». Les dades del mes de novembre reflecteixen un increment d’un 1,7% més de treballadors en el sector, el que representa la creació d’uns 150 llocs de feina.



En referència al nombre total d’assalariats, la última dada coneguda és la del mes de novembre i mostra una millora del 2,8% respecte el mateix mes de l’any precedent, amb un total de 36.136 treballadors. En aquest sentit, el ministre va exposar que des del 2014 el nombre d’assalariats segueix una evolució a l’alça.



Camp també va repassar altres indicadors destacant l’obertura de 879 establiments comercials, i el tancament de 427 que representa un increment del 9,2% respecte el 2015 i «la millor dada des de l’any 1965». En referència al nombre d’inscrits al Servei d’Ocupació, el mes de gener es van registrar 348 demandants de feina, un 28,4% menys que l’any passat. Amb aquest darrer mes, «s’acumulen 43 mesos de reducció continua d’inscrits al Servei d’Ocupació». Pel que fa a les importacions, sense tenir en compte els carburants, l’any 2016 va viure un increment del 7,5% respecte el 2015. Incorporant els carburants, la millora va ser d’un 4,5%.

Finalment, el ministre també va recordar el nombre de matriculacions de vehicles que l’últim any van créixer un 13,5%.