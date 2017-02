Notícia Reclamació al Col·legi d’Advocats per resoldre el conflicte amb Pujadas Extreballadors de BPA demanen a l’ens que «actuï amb diligència» L’advocat Manuel Pujadas al seu despatx. Autor/a: TONY LARA

El grup d’aproximadament 40 treballadors i extreballadors de Banca Privada d’Andorra (BPA) que el mes de juliol de l’any passat van presentar una denúncia al Col·legi d’Advocats contra el lletrat Manuel Pujadas reclamen a l’ens, a través d’un document presentat aquest dimarts, que actuï amb «la diligència deguda, impulsi l’expedient disciplinari i el resolgui definitivament», ja que fins ara no han obtingut resposta a la seva queixa. Els empleats van presentar la denúncia perquè consideren que hi ha un «conflicte d’interessos» entre el fet que l’advocat Pujadas passés de defensar-los a ells a representar el Govern en la causa BPA.



Tal com exposaven en el document presentat al juliol, al seu entendre el lletrat hauria infringit les normes deontològiques del sector que, tal com recorden, el Col·legi ha de garantir. Així mateix, també argumentaven que existeix un «risc significatiu de violació del secret per les informacions rebudes per l’antic client». Per tot, demanaven la «inhabilitació professional durant un període no superior a cinc anys i/o una multa no inferior a 5.001 euros i no superior a 50.000 euros».



En la darrera carta entrada al Col·legi d’Advocats, els treballadors exposen que davant de la denúncia l’ens té dues maneres de procedir. D’una banda, «tramitar l’expedient en base a l’article 97 dels estatuts o, de forma prèvia, acordar la incoació d’un expedient administratiu amb la finalitat d’esbrinar si concorren, o no, les circumstàncies que justifiquin la iniciació». I afegeixen que, en cas que s’acordi la tramitació d’un expedient informatiu, la Junta de Govern «decideix la iniciació de l’expedient o l’arxivament de les actuacions». Tenint en compte que «a dia d’avui no tenim cap notícia sobre l’estat de l’expedient», els denunciants entenen que «el deuen estar tramitant ja que si l’instructor hagués decidit arxivar-lo, compte tingut que han passat gairebé sis mesos, hauríem tingut notícies».



En aquest sentit, deixen clar que el termini ha conclòs i que, per tant, «hauríem de tenir una resolució de l’expedient» que encara no han rebut. És per aquest motiu que argumenten l’entrada d’aquesta segona carta a l’espera de la resposta del Col·legi d’Advocats.