El projecte de ràfting en aigües braves continua en fase d’estudi

El Comú de Sant Julià de Lòria va anunciar el dilluns passat que destinarà una partida de 800.000 euros procedent de les inversions reals del pressupost del 2017 a la prova pilot d’un projecte de ràfting. Semblava que es tractava del mateix que porta entre mans el Ministeri de Comerç i Turisme, que pretén fer un parc d’aigües braves de Caldea al centre de la vila laurediana, però no. La iniciativa de la corporació que lidera Josep Miquel Vila ha reendegat un projecte de fa uns anys que arriba fins a la frontera; una iniciativa, per tant, paral·lela i complementària a la del Govern. Escaldes-Engordany i Andorra la Vella no tenen prevista cap partida per als seus pressupostos d’aquest any però simplement ho fan perquè veuen que això va per llarg. Francesc Camp, per evitar confusions, va deixar clar ahir que res ha canviat: «El projecte continua en fase d’estudi», va assegurar.



El màxim exponent de la cartera de Comerç i Turisme va refermar la posició de les dues corporacions de què «en cap moment han declinat el projecte» i va aclarir que la primera fase, la de l’estudi d’enginyeria, logística i costos que determina la viabilitat –encarregada a l’empresa lleidatana Roc Roi–, està aprovada tal i com va avançar EL PERIÒDIC D’ANDORRA a l’edició del 17 d’agost de l’any passat.

El procés es troba ara a la segona fase, segons va explicar Camp, la de «veure si el moviment de terres que es farà dins del riu no afecta el risc d’inundabilitat». Això és el que s’està estudiant des del Ministeri d’Ordenament Territorial. En el moment en què aquest nou tràmit estigui ben analitzat i definits els costos d’implementació de ràfting en aigües braves és quan arribarà el moment en què el Govern i els tres comuns comparteixin taula i opinions per decidir si s’executa el projecte. Però mai abans.



Camp confia en què cap comú s’ha tirat enrere després de la presentació del projecte a Caldea el 21 de juny de l’any passat –veure foto– i va treure ferro al fet que ni Escaldes-Engordany ni Andorra la Vella incloguessin cap partida per a aquest any en aquest concepte. De fet, la de Sant Julià és per a l’altre projecte alternatiu, però no per al que lidera Turisme. «Cada comú veurà les seves prioritats per al 2018, si li convé o no el parc d’aigües braves dins la seva parròquia però ara tinc constància que tothom té interès», va tancar Camp, qui també va beneir la iniciativa laurediana, per a ell «en cap cas contradictòria», sinó tot el contrari, «una bona iniciativa per començar a treballar i veure la factibilitat del nostre projecte, al cap i a la fi turístic, dins la seva parròquia».

Escaldes, ni per al 2018 / Les dues corporacions locals del centre neuràlgic del Principat van corroborar les paraules de Camp. Des de la capital, el cònsol menor, Marc Pons, va explicar a aquest rotatiu que les darreres reunions, celebrades a finals de l’any passat, van deixar «bastantes incògnites». «Sembla que el projecte encara està verd. Falten elements d’Ordenament Territorial i de Medi Ambient. No descartem reservar una partida per al 2018, però sembla que el projecte és a llarg termini».



Des d’Escaldes-Engordany també deixen clar que aquest és un tema que encara està lluny de ser «prioritari» i fins i tot van sostenir que no es preveu partida ni per al 2017, ni per al 2018. Ni tan sols es coneix l’estimació sobre a quant pot ascendir la factura perquè tampoc hi ha res definit sobre el paper sobre aquest nou atractiu turístic que ajudarà a que Andorra s’apropi més a la desestacionalització.

Tres punts d’aturada i tres nivells de dificultat diferents, modificant els cabals?