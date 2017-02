Notícia El caçador furtiu del COEX no va usar el vehicle públic La Secretaria d’Estat de Funció Pública ha obert una investigació El presumpte caçador investigat, amb un isard abatut. Autor/a: EL PERIÒDIC

La investigació oberta per la Secretaria d’Estat de Funció Pública al treballador del servei de conservació i explotació de carreteres (COEX) que va ser sorprès caçant en un vedat en hores de feina ha descartat que el furtiu «hagués utilitzat béns de l’Administració», segons va avançar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca. Per tant, mentre l’home realitzava la caça furtiva «ni estava circulant amb un vehicle de l’administració ni va usar material públic». Amb tot, Cinca va advertir que «el prudent és tenir l’informe tancat». Les diligències obertes per Funció Pública poden acabar derivant en un expedient laboral.