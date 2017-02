La Policia deté els excònsols Montse Gil i Manel Torrentallé

Els excònsols de Sant Julià de Lòria, Montserrat Gil i Manel Torrentallé, juntament amb l'interventor general del comú, Josep Maria Altimir, han estat detinguts aquest matí per un presumpte delicte de malversació de fons. Els fets es remunten al 2013, quan el Tribunal de Comptes va detectar unes despeses sense justificar fetes mitjançant la targeta de crèdit de la corporació, i que ascendien a uns 70.000 euros. La detenció l'ha dut a terme la Policia aquest dijous al matí per ordre de la fiscalia, que investigava el cas, i en les properes hores s'haurà de decidir si els excònsols d'Unió Laurediana queden en llibertat provisional o se'n decreta la presó preventiva.



Gil i Torrentallé van estar al capdavant del Comú de Sant Julià entre el 2012 i el 2015, després de guanyar les eleccions comunals de finals del 2011. El 2015, després de destapar-se la polèmica pel cas de les targetes, van decidir no optar a la reelecció. Finalment, per un resultat molt ajustat, Unió Laurediana va perdre els comicis i el Comú, en un gir històric, va passar a mans de la formació Laurèdia en Comú, formada per independents amb el suport de DA i SDP.