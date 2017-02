La CASS insisteix en la urgència de mesures per garantir les pensions

El Fons de Reserva de Jubilació de la CASS va tancar el 2016 amb un total de 1.167,8 milions d’euros, el que representa un augment de 73,2 milions respecte del tancament de l’any precedent. Aquest increment és deu, en gran part, a la pujada del 2% de la cotització que va entrar en vigor el mes de març de l’any passat i que en el cas de les persones assalariades es reparteix a parts iguals entre l’empresari i el treballador. Així, les transferències de la CASS al fons sumen 49,1 milions, mentre que els 24,1 restants responen a la rendibilitat del 2016. Tant el president de la comissió gestora del Fons de Reserva, Josep Delgado, com el president del consell d’administració de la CASS, Jean Michel Rascagneres, van opinar que les xifres positives «són una bona notícia perquè creix una mica més cada any» malgrat que «tampoc són magnífiques». «1.200 milions d’euros poden semblar molt però donen pel que donen», va explicar Delgado. En aquest sentit, els dos responsables de la Seguretat Social van insistir en la necessitat d’implementar mesures que garanteixin la perdurabilitat de les pensions.



Segons Rascagneres, «estem parlant d’un horitzó entre 10 i 30 anys, per la qual cosa la urgència està en saber què volem fer i com ho volem fer. Posar la mesura en pràctica evidentment pot esperar a la propera legislatura». En tot cas, va afegir, «no crec que tinguem cap polític tan irresponsable com per esperar a l’últim dia, quan el Govern es vegi amb la impossibilitat de finançar el que li pertoca per llei». L’augment del patrimoni del fons del darrer any servirà, a efectes pràctics, per garantir les pensions fins a poc més del 2030 –la data fins ara calculada–. S’evidencia per tant, va remarcar Delgado, que «caldrà fer coses per tal de guanyar la carrera a la perdurabilitat del fons de reserva», ja que «no hi haurà pensions eternes amb aquests 1.170 milions».



Per tot, i malgrat deixar clar que es tracta «d’una decisió política i no de la CASS», Delgado i Rascagneres van repetir que les mesures poden ser des d’augmentar les cotitzacions a pujar l’edat de jubilació.

Els resultats del 2016 / Els resultats positius del balanç del 2016 del Fons de Jubilació de la CASS mostren, va destacar Delgado, «una bona rendibilitat» que ha permès «guanyar a la inflació», assolint així l’objectiu marcat per llei. Així, la rendibilitat del fons es va situar el 2016 al 2,16% mentre que la inflació a Andorra ho va fer al 0,4%. Pel que fa als resultats dels últims 10 anys, va indicar que «hem guanyat la partida a la inflació amb un ajustat 0,90%». Si es tenen en compte només les dades dels darrers cinc anys, el diferencial s’eleva fins a 2,07%. «Hem complert els objectius, especialment en els últims cinc anys», va remarcar Delgado.



Tal com va exposar el president de la comissió gestora del Fons de Reserva els bons resultats es deuen a diversos factors, entre ells el baix risc de les inversions amb les quals treballa el fons. «Preferim guanyar menys amb poc risc que guanyar més però tenir més risc», va argumentar Delgado.



Quant als costos, l’any passat es van situar en 3,07 milions, un 0,11% menys que el 2015. La disminució es deu, en part, al fet que la comissió gestora s’hagi fet càrrec d’una part de la gestió dels diners sense, lògicament, cobrar cap tipus de comissió –a diferència dels vuit gestors externs del fons–. Segons va valorar Delgado, «és fàcil dir que tres milions són molts diners però si comparem amb altres països sortim molt bé a la foto». Així, Andorra es trobaria a la part baixa de l’escala comparativa al costat de països com Canadà, Luxemburg o Bèlgica.

Canvis en l’estratègia / Fins ara, l’estratègia d’inversió del fons de reserva permetia un màxim del 25% en renda variable, un 65% de renda fixa i un 10% en altres actius. A partir d’ara, s’ampliarà el percentatge fins el 35% per la renda variable en detriment de la renda fixa que tindrà un mínim d’un 50%, ja que actualment és molt complicat poder aconseguir resultats positius amb la inversió en renda fixa. Una altra novetat és que a partir d’ara aquells gestors que no obtinguin uns resultats satisfactoris seran penalitzats «traient-los diners de la seva gestió».