Notícia Gil i Torrentallé sabran avui si la batlle decreta llibertat o presó Els excònsols han passat la nit a la Policia després de ser detinguts per agents de paisà Monserrat Gil (al centre) i Manel Torrentallé en una sessió de consell del Comú de Sant Julià quan n’eren els cònsols, l’any 2013.

Sant Julià de Lòria, i en general tot el país, va viure ahir amb majúscula sorpresa la detenció dels dos excònsols, Montse Gil i Manel Torrentallé, i de l’actual interventor del comú, Josep Maria Altimir. Els tres han passat la nit a les dependències policials a l’espera que la batlle instructora els prengui declaració avui pel que s’ha anomenat cas de les targetes black o, el que és el mateix, despeses sense justificar fetes mitjançant la targeta de crèdit de la corporació, i que ascendien a uns 70.000 euros.

Els tres van ser detinguts ahir per agents de la Policia vestits de paisà. Gil al seu domicili, Torrentallé quan anava al seu lloc de treball a la Mútua Elèctrica. El fiscal general els acusa de malversació de fons públics i de falsedat en document, i avui la batlle decidirà si ingressen a la presó o queden en llibertat.

La notícia es va estendre com la pólvora en un país gens acostumat a aquest tipus de situacions. Les primeres reaccions, tant de l’actual cònsol com dels partits polítics, han estat molt moderades apel·lant a la pressumpció d’innocència. L’excònsol menor i l’interventor van declarar al matí, Gil ho va fer per la tarda, sempre acompanyats per la fiscalia i un policia comissionat.

Avui passen a disposició judicial i de les seves declaracions dependrà si queden en llibertat o bé la batlle dictamina l’ingrés a la presó. Fonts properes al cas van informar que s’havia produït algun registre domiciliari, sense poden concretar més detalls.



Reacció d’UL / El primer en reaccionar va ser l’actual cònsol lauredià, Josep Vila, que es va apressar a deixar clar que l’equip de govern que encapçala no ha tingut res a veure amb les detencions. Vila va indicar que són 15.000 euros la quantitat que els excònsols encara no han justificat, una quantitat que ha sorprès perquè totes les informacions apunten que l’actuació del fiscal ha estat per 70.000 euros, i pocs es creuen que 15.000 euros hagin motivat un moviment policial i judicial com el d’ahir.

Les declaracions ahir van ser escasses. Es tracta d’un afer espinós. El president d’Unió Laurediana (UL), Carles Verdaguer, va signar un comunicat amb molt poc contingut, tot i que UL va ser el partit de Gil i Torrentallé i el que va facilitar l’ascens polític d’ambdós.

Poc després de conèixer-se la detenció dels dos exmandataris comunals, es va demanar les primeres valoracions als grups parlamentaris que van participar en la Comissió Legislativa d’Economia. Tots ells van parlar en la mateixa línia, assegurant que cal respectar la decisió dels òrgans judicials i la separació de poders, tal com va indicar la consellera d’SDP, Sílvia Bonet. També el conseller liberal Carles Naudi va manifestar el seu respecte per la justícia i, tenint en compte que «Andorra va lluitar molt per tenir separació de poders, el que no farem des del legislatiu és confrontar el que fa el poder judicial». Des de DA, la consellera Patrícia Riberaygua va declinar fer declaracions tenint en compte que es tracta d’una qüestió judicialitzada, i de la mateixa manera es va expressar el ministre Francesc Camp, assegurant que «hem de deixar que la justícia faci la seva feina», informa l’ANA. H