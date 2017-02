Andorra frega els vuit milions de visites tot i fallar els excursionistes

Andorra va tenir a tocar els vuit milions de visitants el 2016. 7.995.419 persones de l’estranger van escollir el Principat com a destí per gaudir d’un o de diversos dies de vacances. El Ministeri de Turisme no va complir amb les previsions per poc més de 4.500 visitants. S’esperava un increment del 2,7% respecte del 2015 i es va quedar en un 2,6% (2,77 milions).



Els motius, amb tanta xifra i estadística, són difícils de determinar però si bé l’entrada de turistes –aquells que es queden almenys una nit– va pujar gairebé un 5% i va doblar les previsions, per contra va fallar l’excursionista –aquell que ve i se’n va en un mateix dia–, que ha pujat un 1,4% (5,22 milions) però s’ha quedat a la meitat de l’esperat. L’entrada de vehicles estrangers, que també ha pogut influir en aquest factor, també ha pujat i per tercer any consecutiu, fet que, segons el titular de Turisme i Comerç, Francesc Camp, «és un símptoma de recuperació econòmica»; paraules, per cert, que reforcen el que va dir fa dos dies al Consell de Ministres: «La crisi s’ha acabat».



El ministre va manifestar que a nivell global «les dades són força positives», deixant clar que el ministeri i Andorra Turisme tenen una estratègia «molt definida i adaptada als canvis» en un sector que ha canviat amb la crisi i del qual «sabem on estan els problemes i com treballar per resoldre’ls». L’oposició, per contra, no ho veu així. Segons Sílvia Bonet, d’SDP, els 17 milions de pressupost suposen «un esforç econòmic important que no es reflecteix amb els resultats que s’estan obtenint». Cal recordar que Demòcrates per Andorra va doblar la partida de Turisme quan va entrar al Govern el 2011. Per aquí anaven els trets de la consellera, que també considera que tampoc s’han identificat les problemàtiques que no vinguin els excursionistes i que per a ella es basen en la reorientació del comerç al Pas, el macro outlet que vol instaurar el Govern i que «no agrada a la població». «Cal treballar molt més bé i aprofundir en les enquestes i anàlisis perquè entenem que hi ha problemes estructurals, però també d’altres que poden ajudar a canviar la tendència», va suggerir.



«Potser hauríem sortit de la crisi l’any passat, i no al 2014», va replicar-li Camp, qui considera que no rebre tants excursionistes es deu a que s’ha tancat massa vegades la frontera amb França, sense refusar les crítiques: «Sabem que encara hi ha feina per fer perquè el creixement és petit i hi ha molt interès del sector comercial en redreçar la situació». Amb tot, el visitant espanyol continua a l’alça i és el que més ve a Andorra amb quatre milions, seguit pel francès, que s’ha estancat en 3,3 i per la resta de països, principalment Holanda, Regne Unit, Portugal, Rússia i el que està guanyant pes ara: Alemanya.

INTERNET GUANYA / Camp i la seva mà dreta, l’ara director d’Andorra Turisme Betim Budzaku, creuen que la manera d’atraure turistes ha sofert un canvi radical en els últims anys. «La compra per internet cada vegada té més importància i nosaltres tractem d’adaptar els mecanismes d’actuació per apropar-nos al visitant potencial». No hi ha una xifra exacta de la inversió en línia, però la total en campanyes de comunicació ha estat de 5,6 milions. Per a l’any en curs, tot i dir que aquest canal va a l’alça, és de 5,1.



L’altre gran mitjà de seducció és la inversió en esdeveniments culturals i esportius. La situació es manté lineal entre el 2016 i el 2017 amb el Cirque du Soleil com a producte estrella per de 2,7 milions –que va generar una forta polèmica amb el liberal Carles Naudi–, el patrocini al BC Andorra i d’altres com la Copa del Món d’Esquí alpí i BTT, el Freeride World Tour, l’Andorra Ultra Trail i els Andorra Outdoor Games.