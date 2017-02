Naudi atia Camp: «El Cirque du Soleil ha costat 4,6 milions»

Francesc Camp i l’informe del balanç econòmic del 2016 diuen que el Cirque du Soleil ha costat 2,7 milions d’euros, però Carles Naudi sostenia ahir el contrari en la compareixença del ministre de Turisme i Comerç davant el Consell General. El liberal estava visiblement molest i quan va arribar el torn de preguntes se les va tenir amb ell i també amb el director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, contra el qual va atiar primer. «Vostè va dir en una entrevista que s’havia registrat el rècord Guiness de demandes de preguntes entrades al Govern. Crec que mereixem un respecte perquè tenim tot el dret i gairebé l’obligació de fer-ho».



Aquesta va ser la introducció, perquè acte seguit va continuar anant directe a la despesa dedicada a l’espectacle Stellar. «Entenc que exposin 2,7 milions, però a la demanda desglossada indica 4,6. O em va enganyar llavors o no m’ho diu tot ara. Els 800.000 euros que hi ha en guanys no justifiquen res, perquè segueix sense quadrar», va acusar Camp.



La proporció que falta és la de la campanya de promoció; segons l’un, no forma part de la despesa perquè és una partida fixa cada any que si no s’hagués destinat al Cirque du Soleil s’hagués destinat a una altra cosa, i segons l’altre, sí. Perspectives oposades que van fer florir els nervis del director d’Andorra Turisme, que finalment va callar després de deixar clar que l’entitat que dirigeix rep «tres auditories a l’any, té un Tribunal de Comptes i les dades són públiques» per deixar en mans del ministre la defensa. «265 preguntes entrades no sé si són un rècord Guinness», va dir Budzaku, «però és un volum excessiu». Després, li va tornar el cop baix: «2,7 milions per a 22 espectacles. La BTT que es fa a la Massana són quatre dies i costa 400.000 euros, el Freeride World Tour d’Arcalís és un dia i costa 300.000. Si fas el rati de dies d’espectacle per inversió, l’import és similar. Per què tanta pressió per saber els diners gastats en un esdeveniment i no en d’altres que, per dies, costa el mateix? No sé si obeeix a interessos parroquials...».



Naudi, de nou a l’atac: «Si vol preguntes sobre la Massana li faré. Que no es preocupi. Jo tampoc entenc perquè quan es fa el Vertical Race del Comapedrosa es contraprograma amb els Outdoor Games?». Era la història interminable.