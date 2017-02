Pagaments sense justificar amb la targeta els anys 2013 i 2014

L’esclat del cas del presumpte ús de les targetes black lauredianes es remunta al maig del 2015, quan el Tribunal de Comptes va emetre l’informe sobre les finances del 2013 del Comú de Sant Julià de Lòria, en què destacava que hi havia unes despeses injustificades per valor d’uns 12.500 euros, pagades amb la targeta de crèdit dels cònsols lauredians, aleshores Montserrat Gil i Manel Torrantallé, d’Unió Laurediana (UL). Durant l’any 2013, de la targeta dels cònsols es van pagar més de 40.000 euros.



El cònsol menor, Manel Torrentallé, es va afanyar a comparèixer per assegurar que la targeta «s’ha utilitzat sempre per activitats de representació pròpies del comú o bé de la societat Camprabassa i també per a equipaments per a Camprabassa, com ara mobiliari o utensilis».



El cònsol va aclarir que el Tribunal de Comptes reclamava alguns justificants acreditatius d’algunes despeses, uns 12.500 euros aproximadament, i que s’estaven recuperant els documents acreditatius sol·licitats a través dels proveïdors. Amb tot, encara van quedar 4.000 euros sense justificar.



Però l’abril de l’any passat, amb la fiscalització de les finances del comú de l’any 2014, el Tribunal de Comptes va detectar de nou despeses injustificades pagades amb la targeta de crèdit dels cònsols. En aquesta ocasió hi havia sense justificar més de 10.200 euros, dels més de 30.000 euros que es van gastar amb la targeta.



El Tribunal de Comptes va advertir que aquests fets podrien comportar responsabilitats civils, administratives o penals i va matisar que alguns dels pagaments no es poden considerar despeses de representació. Aleshores, el conseller del grup mixt, Josep Roig (SDP), va instar el fiscal general a «investigar el cas i revisar la documentació aportada per determinar si les conclusions del Tribunal de Comptes són certes o no i depurar responsabilitats». Davant de la tensió generada pel tema, Torrentallé va dimitir i va deixar UL .



La Fiscalia, finalment, ha actuat i acusa Gil i Torrentallé de malversació de fons públics i falsificació documental. Finalment, la investigació ha determinat que han estat uns 80.000 euros els no justificats, uns pagaments realitzats per tots dos a través de les targetes, és a dir, les despeses del 2013 i del 2014.