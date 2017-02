Notícia Ld’A pregunta pels nous routers de lloguer d’Andorra Telecom El grup vol saber si s’ha consultat a les empreses del país El conseller general liberal, Carles Naudi d’Areny-Plandolit. Autor/a: MARICEL BLANCH

«Cal saber quins costos tindran els nous routers per a l’operadora i si davant d’una acció comercial tan important s’ha vetllat per la igualtat d’oportunitats de les empreses andorranes». Aquest és el motiu que ha portat a Carles Naudi d’Areny-Plandolit ha presentar un seguit de preguntes relacionades sobre el fet que Andorra Telecom ofereixi l’opció als seus clients residencials, un router WiFi d’altes prestacions en règim de lloguer, amb un any gratuït.



La companyia començarà el canvi dels aparells de fibra òptica en les pròximes setmanes i durant la presentació de com es durà a terme l’operació de renovació de les ONT’s es va anunciar que els clients residencials tindrien l’opció de llogar un router WiFi a un preu molt competitiu. Davant d’aquesta iniciativa comercial, Carles Naudi vol saber tots els detalls sobre aquesta decisió: Quin és el preu de cost dels routers que s’instal·laran, quines empreses el subministren, si s’ha consultat a empreses andorranes, si l’oferta que fa Andorra Telecom pot ser reproduïble des de l’àmbit privat donada la gratuïtat i els preus tan avantatjosos, quin és el marge comercial –si n’hi ha– de l’operadora tenint en compte els costos del router i la seva instal·lació amb tot el que suposa.



Per Naudi és primordial disposar de tota aquesta informació perquè «el canvi d’ONT’s i els nous routers que s’oferiran als clients suposen una partida econòmica molt important i és necessari saber si Andorra Telecom ha comptat amb empreses del país per dur-ho a terme» adverteix. Un altre punt que també preocupa el parlamentari liberal és la privacitat dels nous routers que recordem són propietat d’Andorra Telecom,«sobre qui recaurà la responsabilitat de la privacitat d’aquests aparells? Gestionarà la mateixa Andorra Telecom les contrasenyes d’aquests?».



Per últim, el liberal també vol saber que passarà en el futur amb els routers que oferirà la parapública en aspectes claus com el manteniment dels aparells, durant quant de temps els clients hauran de pagar el lloguer pel router WiFi d’Andorra Telecom o si els clients tindran un temps mínim de permanència o un contracte d’obligat compliment, així com que passarà si opten per canviar de router quan s’espatlli o quedi obsolet.



La pregunta escrita entrada a Sindicatura pel conseller general del Grup Liberal inclou també qüestions sobre el canvi d’ONT’s, com ara el preu de les 35.000 que s’han de canviar o perquè s’ha triat l’empresa Huawei.