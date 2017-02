Els refugiats arriben al Saló del Videojoc

Unicef estarà present per primera vegada al Saló del Videojoc organitzant una activitat de realitat virtual a la qual els usuaris podran experimentar en primera persona com és la vida en un camp de refugiats. Acompanyats de la Sidra, una refugiada siriana de tan sols 12 anys, els assistents podran veure com és el dia a dia de totes aquelles persones que viuen a Za’atari, el primer camp de refugiats que es va crear arran de l’esclat de la guerra civil siriana. D’aquesta manera, segons va explicar Marta Alberch, directora d’Unicef Andorra, «s’intentarà apropar als joves una realitat que estan vivint milers de persones arreu del món».



Alberch va explicar que «després de l’èxit que va tenir a la fira», especialment entre els joves, «van decidir tornar a oferir aquesta activitat», en aquest cas en un espai amb una presència important tant d’infants com d’adolescents. Es tracta d’una pel·lícula de tan sols cinc minuts de duració a la qual es pot veure on dormen els refugiats, com és l’escola i quin nivell de precarietat han d’afrontar l seu dia a dia. L’activitat estarà disponible dissabte i diumenge de quatre de la tarda a vuit del vespre en un dels espais que el Saló té reservats al Prat del Roure.

Youtubers

Una altra de les novetats que incorporarà el Saló d’aquest any serà la presència de quatre dels youtubers més famosos de la xarxa. StaxX, amb més de cinc milions de seguidors, i Byaabel, una promesa del sector que arriba al milió de seguidors, faran acte de presència el proper dissabte, durant la celebració de l’esdeveniment, signants samarretes i repartint material de marxandatge. El diumenge, en el mateix horari, serà el torn dels youtubers The Grefg, amb 3,7 milions de subscriptors, i Thetoretegg, amb 750.000.



Segons va explicar la responsable de Patrocinis i RSC d’Andorra Telecom, Inés Martí, la companyia instal·larà un ordinador a l’illa Carlemany que permetrà als usuaris rebre informació en referència al canvi de router que es va anunciar a principis d’aquesta setmana. A més, el mateix punt també permetrà visualitzar una connexió en format 4K així com també navegar a una velocitat superior als 300 Mgps. Martí també va anunciar que ja tenen registrats més de 250 inscrits als tornejos en línia que es disputaran al llarg del cap de setmana, així com també 13 voluntaris que col·laboraran en organitzar l’esdeveniment.



D’altra banda, la parapública també va anunciar la substitució del canal 40 Principales pel e-Sports, dedicat a les transmissions de competicions nacionals i internacionals de videojocs, a finals de febrer, i del que podran gaudir sense cap cost addicional tots els usuaris de Movistar + Familiar.