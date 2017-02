Vila es posa a disposició de la justícia i encara confia en Altimir

Poques hores després que corregués com la pólvora la detenció dels ex-cònsols lauredians i de l’interventor comunal, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va citar els mitjans ahir al migdia arran de les detencions dels dos ex-cònsols de la seva parròquia, Montserrat Gil i Manel Torrentallé, així com de l’actual interventor general del consistori, Josep Maria Altimir. Vila, en la línia del comunicat emès hores més tard per UL, va demanar que es respecti el principi de «presumpció d’innocència» per als tres detinguts. El cònsol major també va posar la corporació laurediana «a disposició de la justícia» per facilitar tota la informació requerida que pugui ajudar a esclarir el cas.



Vila va manifestar la seva sorpresa davant dels fets i va expressar que l’equip comunal està «a l’expectativa» del desenvolupament dels esdeveniments. El cònsol, a més, va assegurar que desconeixia que la Policia procediria a realitzar les detencions. De fet, l’interventor de Gil i Torrentallé també ho és del consolat actual.



En tot cas, Vila va insistir que l’equip de govern no té cap informació de com ha anat tot el procés fins culminar en la detenció de les tres persones, i va recordar que la Fiscalia «actua d’ofici». El Ministeri Fiscal va obrir, fa 18 mesos, una investigació arran dels informes del Tribunal de Comptes que van detectar les irregularitats amb les despeses efectuades pels cònsols amb les targetes del comú. En tot cas, el cònsol major va celebrar la «correcta fiscalització dels comptes de les administracions».

L’interventor / Pel que fa a la detenció d’Altimir, Vila va comentar que segueix treballant per al consistori lauredià i va matisar que només es prendran accions «en el cas que els fets siguin greus» i que es pugui justificar «una disfunció interna que no està contrastada».

El cònsol va argumentar que «potser l’han detingut perquè doni informació sobre el procés i com es portava». Vila va defensar Altimir: «Entenc que es pugui pensar que és culpable, però nosaltres no ho entenem així». Amb tot, Altimir ha passat la nit a comissaria.