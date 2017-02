Macaco omple l’aforament amb ‘Comando Sierra Semilla’

Fa pocs dies veiem Dani Carbonell i companyia al concert a favor d’obrir les fronteres a les persones desplaçades per la guerra, i aquesta nit la tropa de Macaco actua a l’Auditori Nacional amb la platea plena. No queda ni una entrada per assistir al xou Comando Sierra Semilla.



Macaco és un dels artistes més importants de l’escena musical espanyola i un dels més influents de la música llatina a tot el món. A ritme de temes com Moving, Volar i Tengo, Macaco presentarà en format semiacústic les seves cançons més populars amb uns arranjaments més íntims, per connectar-se amb la platea.



Carbonell actuarà amb tres dels seus inseparables músics: Tirtha (guitarra elèctrica), Miki Huracán Ramírez (guitarra espanyola) i Didac (calaixos i percussió). El so de Macaco és únic perquè barreja reggae, rumba i altres sons llatins amb un groove peculiar que donen com a resultat cançons que esdeven himnes, caracteritzades per la personal veu del cantant i el seu estil beatbox inconfusible. El repertori de Macaco s’ha escoltat en festivals i grans recintes de tot el planeta durant més de 15 anys de carrera i set àlbums d’estudi, sempre amb èxit.



Macaco ha portat els seus directes per tot el món i ha estat guardonat amb multitud de premis al llarg dels 15 anys de trajectòria musical. Artista socialment actiu i compromès amb el medi ambient, Macaco col·labora amb institucions importants per a la conservació del planeta.



El seu projecte Movimiento, que compta amb el suport i la coproducció de National Geographic, l’ha fet mereixedor del prestigiós premi Ondas per la seva contribució a la lluita per la conservació de l’ecosistema.