Eliminació polèmica

Molt a prop va tenir la classificació el BC MoraBanc Andorra. Va estar per sobre durant la major part del partit i va tenir el triomf a tocar, però un seguit de jugades que els col·legiats van decidir en favor del Reial Madrid permetien anar a la pròrroga. I en aquesta fase ja només va existir el color blanc per assegurar-se el bitllet per a les semifinals.



La sortida a la pista va ser intranquil·la per a tots dos conjunts. En el primer atac el MoraBanc es va menjar la pilota esgotant la possessió. Antetokounmpo era el primer en anotar, i també en taponar. Taylor ho va patir. Les imprecisions en ambdues bandes eren constants, igual que les pèrdues. Llull, amb una assistència a Taylor per a que es pengés de la cistella, permetia que arribés la primera cistella blanca quan feia més de tres minuts que havia començat el partit. Els pivots madridistes tenien greus problemes per frenar Shermadini i així els andorrans van anar agafant diferències. L’entrada en pista de Rudy donava l’encert que faltava en el tir, però va ser només passatger. L’actual campió sumava uns percentatges en el tir molt baixos, gens normals respecte al que estan acostumats. El primer període finalitzava 15-23.



Amb aquesta primera interrupció Pablo Laso esperava que el panorama canviés, però no va ser així. Provava diferents alternatives, però cap li sortia. El conjunt andorrà es mantenia ferm, amb un Navarro, amb ple d’encert, i Shermadini que veien cistella. Un parcial de 0-9, que tancava Burjanadze amb un triple, posava la màxima diferència en el marcador de +16 (21-37). Randolph trencava la ratxa i Nocioni es començava a fer veure. El Reial Madrid estava encaparrat en llançar de tres, i no tenia el dia. Arribava al descans anotant només dos de 16 llançaments des de la distància. Llull intentava tirar del carro, imprimint ritme, però els seus companys no l’acompanyaven. Tot i poder retallar distàncies, a la mitja part el marcador era de 33-43 pels andorrans.



Laso esperava un canvi de tendència, i en els percentatges. Doncic de sortida encistellava un triple, i Shermadini contestava amb un 2+1. Llull va posar-se l’equip a l’esquena i de mica en mica, quasi sense donar-se compte, el conjunt blanc va anar retallant distàncies. A poc a poc, sense fer soroll. Amb un triple el base balear començava a revolucionar el seu equip, i s’ajudava d’Ayón. Shermadini no podia prendre’s ni un segon de respir, i el seu pas per la banqueta va ser fugaç. El georgià prenia tota la responsabilitat i els companys el buscaven en tot moment. Un triple de Llull posava per davant als madridistes, però cinc punts seguits d’Albicy permetien anar als últims 10 minuts 56-59.



Després d’un intercanvi de cistelles un triple de Nocioni tornava a posar els blancs per sobre, però un parcial de 0-8 canviava la situació. Els triples de Carroll i Nocioni igualarven de nou les coses. El MoraBanc s’escapava de set amb els punts d’Antetokounmpo, Navarro i Schreiner. Nocioni i Ayón tornaven a acostar els seus, mentre que Albicy no errava en dos tirs lliures. S’entrava a l’últim minut i amb 80-84 arribava la primera jugada polèmica. Els àrbitres xiulaven unes passes inexistents en una cistella de Shermadini. En la següent jugada els madridistes van atrapar fins a tres rebots en atac fins que Carroll va fer el triple. Albicy tornava a no fallar des del tir lliure. Llull jugava ràpid en atac amb el seu equip perdent de tres. Schreiner va sortir a fer-li personal, i per evitar-la el menorquí trepitjava la línia de meitat de pista, sense que els col·legiats ho apreciessin, i passava a Randolph que llançava de tres i empatava el matx.



A la darrera jugada i amb quatre segons per davant Albicy errava el tir. La pròrroga va tenir ben poca història, on els blancs van ser molt superiors. Després d’una primera cistella de Llull els àrbitres tornaven a ser protagonistes no xiulant una clara falta sobre Shermadini. A continuació Randolph encertava de tres i Llull es va encarregar de portar al seu equip cap a la victòria.



Joan Peñarroya: «El que ha passat a l’últim minut no m’ho pregunteu»



La decepció era clara i evident dins el vestidor del MoraBanc. Les cares ho deien tot, perquè havien estat molt a prop. «Em sento orgullós de ser l’entrenador del grup de jugadors que ho han donat tot a la pista», afirmava l’entrenador després d’un matx amb intensitat màxima. L’empresa era complicada. «Volíem competir contra el millor rival, i ho hem fet sense tenir un dia amb excessiu encert», on van aconseguir «anar quasi tot el partit per davant en el marcador i al final se’ns escapa», en un final del tot polèmic. Peñarroya es mossegava la llengua: «El que ha passat a l’últim minut no m’ho pregunteu». En el temps extra el rendiment ja no va ser el mateix. «Quan ho hem tingut tan a prop a l’equip la pròrroga no li ha sentat bé» i ja «no hem estat al nivell dels quaranta minuts anteriors». La manera com es va produir va ser el que més mal va fer. «Se’ns ha escapat una il·lusió molt gran per a molts jugadors i per un equip que fa quatre anys estava jugant una final de la Copa Príncep». Però no es donen per vençuts. Cal mirar endavant, «queden grans coses per fer. La temporada no s’acaba i això segueix». Un partit així, amb totes les circumstàncies viscudes, «esperem que ens faci més forts».



Pablo Laso: «No crec que els partits es decideixin només per una jugada»



L’altra cara de la moneda estava al conjunt blanc, que va patir com mai per no quedar eliminats a les primeres de canvi de la Copa del Rei. «El nostre inici de partit no ha estat gens bo. Defensivament estàvem bé però ofensivament estàvem horrorosos», assegurava el tècnic. Subratllava que «els grans equips són capaços de lluitar fins a l’última pilota. Per això com a entrenador em sento molt orgullós» per una victòria d’aquestes característiques, lluitada fins al darrer instant, on «hem hagut de fer molt esforç per canviar el ritme ofensiu de l’Andorra». En l’acció de Llull al final del quart període, indica que «no he vist res» i «si ha estat camp enrere en aquella jugada perquè no vaig a reconèixer-ho? Però són situacions que es donen durant el partit i al final no crec que els partits es decideixin només per una jugada». Vol fugir de polèmiques: «Si comentem cada jugada crec que ens equivocaríem». Considera que el MoraBanc «ha jugat un grandíssim partit. A mi no em sorprèn», però té ben clar que el conjunt andorrà no va fer prou per ser demà a les semifinals: «Si ha merescut més? No, ha guanyat el Madrid».