Un metge de Tarragona que no té autorització ofereix visites a turistes

Un metge col·legiat a Tarragona està oferint visites privades a turistes sense autorització per fer-ho al Principat, segons han denunciat fonts del sector. Així, estaria treballant sense permís del Departament de Salut, sense verificar la validesa del seu títol acadèmic i sense estar afiliats a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Tal com expliquen, el professional es desplaça als hotels on es troben els pacients i els visita a preus més econòmics. Les mateixes fonts alerten del perill d’aquesta pràctica, ja que «no només està treballant d’una manera completament il·legal, sinó que a més tracta amb la salut de les persones». «Imaginem-nos que passaria si fes un diagnòstic erroni i un pacient empitjorés», plantejaven. Veus del sector recorden que «a nosaltres ens fan passar molts controls i ens demanen molts documents per exercir i després passen aquest tipus de coses».



Els metges que han detectat la mala praxis han demanat al Col·legi de Metges d’Andorra per aquest professional i des de l’organisme s’ha informat que no consta cap persona registrada amb el seu nom. Per tot, els professionals del sector han alertat dels fets al Departament de Salut i l’han denunciat al Departament de Comerç. Ambdues institucions estarien intentant buscar la manera de prohibir aquesta pràctica malgrat que la primera resposta que asseguren que han rebut els denunciants és que «no hi poden fer res». Per ara, els arguments que han obtingut per part del Govern és que al tractar-se d’una empresa forana sense seu a Andorra no tenen potestat per actuar. Així mateix, justifiquen que no localitzen l’autor dels fets i que necessitarien saber en quins hotels es duen a terme les visites. Amb tot, els professionals que s’han fet ressò de la problemàtica deixen clar que els hotels «no hi tenen res a veure», ja que el doctor entraria directament a les habitacions.



La pàgina web / Les fonts consultades van explicar que la mala pràctica del doctor tarragoní la van descobrir després que algunes farmàcies rebessin receptes espanyoles que els clients entregaven al mateix dia que les havien rebut i sempre signades pel mateix metge. Asseguren que com a mínim estaria exercint des del passat mes de gener.

Així mateix, dits professionals van adonar-se que les visites s’oferien des d’una pàgina web –www.dhv24.com– que està especialment dirigida a turistes russos. De fet, malgrat que el portal permet traduir el text en anglès o castellà, hi ha apartats que únicament es poden llegir en rus. En el web s’especifica que donen servei mèdic 24 hores al dia els set dies de la setmana i que tenen cobertura tant a Espanya com a Andorra. Concretament, apareixen les localitats d’Andorra la Vella, Soldeu, El Tarter, el Pas de la Casa, Encamp i Canillo.

El procediment / Professionals mèdics van detallar quin procediment han de seguir els metges que volen exercir al Principat. Primer, és necessari que sol·licitin un informe favorable al col·legi on estan inscrits i després un altre al Col·legi de Metges d’Andorra. Amb aquesta i altra documentació personal cal que es dirigeixin a Govern. Després, el Departament d’Educació és l’encarregat de verificar la validesa del títol acadèmic presentat. Un cop fet, és el Departament de Salut el que ha d’autoritzar al professional en qüestió a exercir. En aquest sentit, recorden també que en el cas dels metges és necessari la seva inscripció al Registre de Professionals Liberals Sanitaris. Tot un procediment que el doctor de Tarragona no hauria seguit.