Comença l’històric concurs de figures de neu al Pas de la Casa

25 blocs de neu compactada es convertiran en els propers dies en 25 escultures, 13 fetes per professionals i 12 per estudiants de diferents escoles d’art d’arreu en l’inici del concurs d’escultures de neu al Pas de la Casa que va tenir lloc ahir. Segons va declarar la cònsol menor d’Encamp, Esther París, el concurs i aquesta modalitat artística es vinculen i lliguen perfectament amb «la filosofia del Pas de la Casa». Per la seva banda, el coordinador del concurs, Àlex Arnó, va destacar que cada equip estava format per «dos artistes que treballen a partir d’un tema obert les seves escultures». Enguany, el motiu són els somnis en el transcurs dels moviments artístics del segle XX. Una de les novetats, tal i com apunta Arnó, és que per primera vegada hi ha més professionals que estudiants, que van començar a treballar les peces ahir.



Els artistes provenen d’Anglaterra, Vigo, Barcelona, València, Alacant i també del país, amb la representació dels equips d’Emma Regada i Sabina Vilagut, amb l’obra Vòrtex, i Xavi Casals i Arnau Orobitg, amb Prosperitat. Pel que fa al procés, els candidats van haver d’enviar les seves propostes a l’organització, que fa una selecció dels treballs. En el cas dels estudiants, aquests tenen un any per treballar el projecte que executaran.



La falta de neu va fer impossible la convocatòria de l’edició de l’any passat, en un concurs que se celebra des de finals del segle passat. Els treballs es podran veure dies després de l’atorgament de premis.