Notícia Urbanisme dona llum verd a cinc noves pistes d’esquí a Beret L’ampliació de la zona de la Peülla, pendent de l’informe ambiental Esquiadors a les instal·lacions de Baqueira Beret.

La Comissió d’Urbanisme d’Aran ha aprovat l’ampliació de cinc noves pistes d’esquí alpí a l’estació de Baqueira Beret. Aquests cinc nous quilòmetres esquiables es construiran a la zona de Beret i es preveu que la temporada 2017-18 ja estiguin en funcionament. La llargada de les pistes que ha plantejat l’estació oscil·len entre els 650 metres la més curta i 1,3 quilòmetres la més llarga. A aquesta zona s’hi traslladarà un remuntador tancat des del 2014. Pel que fa a l’ampliació cap a la zona del Pallars, concretament a la Peülla, el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha dit que s’està a l’espera de l’informe d’impacte ambiental per desencallar el Pla especial. Pel que a la urbanització de la zona de Ruda (Naut Aran) tot i que hi ha sentències judicials en contra, la Generalitat considera que va quedar tot legalitzat l’any 2015. Serra ha dit que els veïns han tornat a acudir a la justícia per aquesta qüestió i que serà aquesta la que ho resolgui.



Vilamós / Durant la Comissió d’Urbanisme d’Aran s’ha abordat el Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilamós que preveu el creixement en dos àmbits (un a cada extrem del nucli urbà) amb usos residencials i hotelers. Pel que fa al barri de la Bordeta (Naut Aran) s’han tirat endavant les normes perquè les bordes puguin ser reconegudes com a construccions i els càmpings també. Un possible sector industrial en aquesta zona ha quedat pendent d’aprovació en un futur perquè es vol gestionar de manera més acurada per ser ubicat en zona inundable. Durant la sessió també ha quedat aprovada la modificació de les Normes subsidiàries del planejament en relació amb la regulació de les bordes i cabanes en sòl no urbanitzable. El municipi de Vielha és l’únic de la Val d’Aran que ha quedat fora d’aquesta aprovació per manca de documentació. Aquesta en la pròxima reunió serà aportada i passarà a formar part de la modificació de les Normes referent a bordes i cabanes.