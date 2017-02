Obre el pàrquing dels Pouets per a abonats i en horari diürn

L’aparcament Dionis Els Pouets (aquest és el nom oficial) ja està en funcionament. Finalment l’empresa concessionària ha complert amb els terminis màxims que havia fixat el Comú d’Andorra la Vella i va obrir les instal·lacions del «pàrquing intel·ligent» ahir a les 12 del migdia. Ho va fer, però, a mig gas i encara en fase de «rodatge» pel que fa a la maquinària, segons va reconèixer l’encarregat dels Pouets, Fernando Ceresola en declaracions a l’ANA. Per aquest motiu, i per evitar «col·lapses» al carrer de l’Alzinaret, de moment la instal·lació només s’obre per a abonats, i en horari diürn: de les 6 del matí a les 12 de la nit. Aquest serà l’horari també d’atenció al públic, perquè els ciutadans puguin demanar abonaments i perquè es pugui controlar que tot funcioni correctament. Un total de quatre persones treballaran per ara a la instal·lació.



Ceresola va informar que el preu de l’abonament és de 85 euros mensuals. No obstant això, s’està estudiant crear un abonament de dilluns a divendres per als treballadors de la zona que seria més econòmic. També més endavant, va assegurar, la instal·lació s’obrirà als no abonats.



Ara per ara en el que treballa la concessionària és en millorar tots els processos des que l’usuari deixa el cotxe fins que el va buscar, per tal que siguin el més àgils possible i poder acollir més cotxes al mateix moment –ara només es pot entrar al pàrquing per un dels tres box–. El conductor tardarà entre cinc i sis minuts en deixar el vehicle, va detallar l’encarregat dels Pouets, i «vuit minuts» en recollir-lo. Un temps d’espera que no dista del que es triga als pàrquings convencionals entre que es va a buscar el vehicle, es paga i es treu, va defensar.



L’edifici dels pàrquing dels Pouets té una alçada de nou plantes i capacitat per a uns 200 vehicles. Com a limitacions importants destaquen que només hi poden entrar cotxes de menys d’1,80 metres d’alçada i de menys de 1.700 quilos de pes, ja que quan va ser concebut l’edifici els cotxes eren més petits, va justificar Ceresola. En qualsevol cas, la maquinària actual és «puntera».



Tota la reconversió i millora de les instal·lacions ha tingut un cost d’1,5 milions d’euros, tot i que se n’havia pressupostat 1,2 milions, va reconèixer Artem Repim, representant de l’empresa Dionis. Repim també va garantir que aquesta inversió ha permès acabar amb la problemàtica dels sorolls, un dels motius pel qual la instal·lació va haver de tancar la primera vegada que es va posar en funcionament.



Ceresola va defensar com a grans punts positius d’aquest pàrquing que «t’aparca sol el vehicle», que no es corre el risc de ratllar el cotxe ni per una mala conducció ni per portes obertes o descuits d’altres conductors. A més, és «quasi impossible» que puguin entrar a robar al vehicle, va assegurar.



Marsol confia que funcioni / L’obertura dels Pouets va tenir lloc ahir a les 12 del migdia. Representants de l’empresa van estar acompanyats per membres del Comú d’Andorra la Vella, els quals van aixecar acta sobre la posada en funcionament de l’aparcament. La cònsol de la capital, Conxita Marsol, va celebrar que finalment «sigui una realitat» i que es puguin oferir places «a una zona deficitària». «Esperem que funcioni perfectament i no doni cap més problema», va afegir, perquè obren «amb tota seguretat i garanties». L’empresa es compromet a fer funcionar la instal·lació almenys els propers 20 dies de manera consecutiva, va informar la cònsol major.