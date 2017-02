Notícia La Policia ha verificat l’autenticitat de les factures presentades per Gil Durant la investigació s’haurien trobat tiquets falsos que haurien fet alguns comerciants Els investigadors entren al garatge de l’edifici comunal del Molí, a Sant Julià de Lòria. Autor/a: ANA / J. R.

Els excònsols de Sant Julià de Lòria, Montse Gil i Manel Torrentallé, i l’interventor del comú, Josep Maria Altimir, continuaven a l’espera de passar a disposició judicial. Els tres detinguts van passar la segona nit en dependències policials (en el moment de tancar l’edició continuaven a l’edifici de l’Obac) i estan pendents que la batlle Maria Àngels Moreno decideixi si els deixa en llibertat amb algun tipus de fiança o en decreta la presó preventiva.

A més, segons fonts properes al cas, ahir va ser citat a declarar com a testimoni el cap de comptabilitat del comú. Les mateixes fonts també han apuntat que durant la investigació s’haurien trobat diferents factures falses que suposadament haurien fet alguns empresaris i comerciants de la parròquia a instàncies dels excònsols, per tal que poguessin justificar les despeses fetes amb les targetes de crèdit de la corporació. Per aquest motiu, se’ls acusa d’un presumpte delicte de falsificació documental, informa l’ANA.

A primera hora del matí, el cap de comptabilitat del Comú de Sant Julià va declarar com a testimoni davant la Policia durant dues hores. Cap al migdia, diversos agents de la policia judicial van dur a terme un escorcoll al despatx de l’interventor general, a l’edifici del Molí. Fonts pròximes al cas han afegit que l’escorcoll es va dur a terme en presència del cap de comptabilitat, que els va detallar el funcionament del sistema de pagaments de la corporació.

Per la seva banda, la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va admetre ahir que li és difícil fer una valoració sobre el que ha succeït amb els excònsols, i es va limitar a expressar la seva confiança en les decisions judicials i a recordar la presumpció d’innocència dels detinguts. «Jo faig plena confiança, com sempre he fet, a la justícia d’Andorra, i estic segura que esbrinarà i prendrà les decisions que s’hagin de prendre, que haurem de respectar com correspon», va manifestar.



preocupació / La notícia de la detenció dels dos exmandataris ha estat un cop dur per a la classe política del país, segons han expressat algunes fonts consultades, que lamenten que la ciutadania els pugui posar a tots en el mateix sac. De fet, es tracta de la primera vegada que al Principat es detenen càrrecs electes acusats d’un delicte de corrupció. Amb tot, cal recordar que als anys noranta es va condemnar l’exdirector de la CASS, Antoni Ubach, per haver malversat fons de la seguretat social.

L’esclat del cas del presumpte ús de les targetes black lauredianes es remunta al maig del 2015, quan el Tribunal de Comptes va emetre l’informe sobre les finances del 2013 del Comú de Sant Julià de Lòria, en què destacava que hi havia unes despeses injustificades per valor d’uns 12.500 euros, pagades amb la targeta de crèdit dels cònsols lauredians, aleshores Montserrat Gil i Manel Torrantallé, d’Unió Laurediana (UL). Durant l’any 2013, de la targeta dels cònsols es van pagar més de 40.000 euros.

L’abril de l’any passat, amb la fiscalització de les finances del comú de l’any 2014, el Tribunal de Comptes va detectar de nou despeses injustificades pagades amb la targeta de crèdit dels cònsols. En aquesta ocasió hi havia sense justificar més de 10.200 euros, dels més de 30.000 euros que es van gastar amb la targeta.