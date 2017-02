Notícia La galeria Art Centre Agüí obre les seves portes Zeballos i Calvente fan els honors amb ‘Over-Nait Sensation’ La inauguració de la galeria d’art. Autor/a: EMILIO PRENAS

La galeria Art Centre Agüí va obrir ahir les seves portes a les 19 hores al número 3 del carrer Baixada del Molí, a la capital del Principat. L’exposició que va protagonitzar l’obertura va ser Over-Nait Sensation, un projecte coordinat entre el pintor Joan Carles Zeballos Moscairo i l’escultor Àngel Calvente, i es podrà visitar fins el proper 14 d’abril. El públic, durant la inauguració, va poder presenciar un projecte de dos artistes molt importants. En el cas de Zeballos, es tracta d’un artista que dona molta importància al color, dotant-lo d’una força i resistència obstinada, sent la darrera pinzellada de les seves obres la que eleva cadascun dels colors a la seva expressió paroxística i fa que tota l’obra ressoni eternament. Calvente, per la seva banda, genera en l’espectador una postura contemplativa i perceptiva carregada de sensibilitat.

L’art Centre Agüí consisteix en un espai dedicat a l’art contemporani que concilia les tendències més avantguardistes tant d’artistes del país com de nivell internacional. Juntament amb Art Creative Studio presenta una plataforma que ofereix serveis promocionals, espais d’exhibició oberts i tallers de perfeccionament.