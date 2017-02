L’‘Instant Replay’ no es pot aplicar per revisar les dues errades claus

el MoraBanc Andorra no va recórrer a l’Instant Replay per revisar les dues errades arbitrals que van succeir dijous a la nit a l’últim minut del quart període, contra el Reial Madrid als quarts de final de la Copa del Rei, i que van impedir l’accés a semifinals dels de Joan Peñarroya.



Els tricolors no van poder fer història perquè van patir un robatori també històric. Un terme, robatori, que des de l’acabament del partit i al llarg del dia d’ahir va inundar els webs i les xarxes socials acompanyats per les imatges que mostrem en aquesta notícia: a dalt, el camp enrere de Llull trepitjant la línia (i de ple, no un tros) previ al triple que forçaria la pròrroga i a sota, la seqüència en tres frames de la cistella de Shermadini a 44 segons per al final i 80-84. Les opinions van ser tantes que va acabar en la setena posició del trending topic espanyol.



Només els àrbitres poden tirar de l’Instant Replay. Pot ser durant tot el partit si hi ha el dubte de que un tir sigui de dos o de tres punts, quan hi ha una errada en el temps de joc, per identificar qui llença uns tirs lliures i per identificar els responsables en una batussa. A falta de dos minuts de cada període si frega els 24 segons de la possessió, si hi ha un tir abans d’una personal i quan la pilota surt fora i hi ha dubtes de qui ha estat l’últim en tocar-la. Per últim, al final de cada període també es pot aplicar si es fa cistella sobre la botzina, si una personal és anterior al final o si s’ha consumat la possessió de 24 o 8 segons.



Així que un camp enrere o unes passes les han de veure els sis ulls dels de negre. Val a dir que l’ACB ha demanat a la FIBA que els tècnics puguin demanar la revisió d’una jugada qualsevol amb la tecnologia que si és favorable a l’equip que la demana, es mantindrà l’opció de fer-ne una de nova. Però segons Francesc Solana «encara esperem resposta».



Precisament el director general va ser, juntament amb el cap de Govern, els que més van criticar aquestes accions que envien el MoraBanc de tornada a casa. El club va ser moderat en les declaracions post partit començant per Peñarroya, que va demanar: «Les accions parlen per si soles així que no em pregunteu per l’últim minut». El president, Gorka Aixàs, va apuntar: «La nostra història està farcida de decepcions d’aquest tipus i per això potser hem anat a Vitòria. Segur que ens servirà per créixer». Ahir, en declaracions a l’Ara i Aquí d’RNA, va reconèixer que havia estat subtil: «Costa contenir-se, faries altres coses que no pots dir o fer... No sents que s’ha fet justícia però a la vegada has de saber estar». Solana, més directe, va indicar: «Ens sentim perjudicats perquè aquestes accions decideixen el partit». Toni Martí, en el discurs al vestidor als jugadors, no es va mossegar la llengua: «Les semifinals les jugarà el Madrid, però tot el món sap que l’hauria de jugar el MoraBanc».



«És tan evident» tot el que s’ha vist, sosté Solana, que el club no enviarà cap queixa a l’ACB tot i que no fer res davant aquest robatori tampoc ajudarà a que la FIBA aprovi l’aplicació lliure de l’Instant Replay per acabar amb les decisions sospitoses.