Esteve és 36è al gegant i Verdú es lesiona al final del primer parcial

Axel Esteve va acabar el 36è ahir en el gegant dels Mundials de Saint Moritz en el que significava el seu debut a la gran cita mundialista, mentre que Joan Verdú, que se situava 35è en la primera mànega, no va poder disputar la segona per un fort cop a la cama com a conseqüència d’una caiguda en arribar a la meta en la primera baixada.



Esteve va marcar un temps total de 2.20.36, a 7.05 del guanyador, l’austríac Marcel Hischer. L’andorrà ha marcat 1.10.26 en la primera mànega, a 3.53 del millor, temps que el deixava en la 43a posició, i en la segona amb 1.10.10 aconseguia recuperar posicions fins la 36a definitiva. «He notat la pressió i potser m’ha fet una mica de mal, però estic força content per l’experiència. He esquiat prou bé en algunes parts», va assegurar el jove esquiador de la FAE.



Per la seva part, Joan Verdú no va poder completar la cursa. En la primera ha marcat el 35è temps amb 1.09.35, a 2.62 del millor registre, però al final del traçat va caure, es va fer un tall a la cama i no va poder disputar la segona mànega. La caiguda va ser la cirereta del pastís a una baixada d’inici molt prometedora, a la qual va marcar un formidable 10è millor registre, però va anar perdent pistonada i va passar en el 19è lloc a meitat de carrera i la mateixa progressió va mantenir fins la caiguda. «És una llàstima perquè amb una màniga correcta podia haver fet top-30. Però sóc optimista per al futur perquè sé que arribaran coses bones, sobretot en gegant, que estic esquiant molt bé», va manifestar.



Verdú és dubte per a l’eslàlom FIS d’avui a Saint Moritz, classificatori al dels Mundials de diumenge, en funció de l’evolució de la ferida. Esteve sí hi estarà.

Mireia Gutiérrez agafa el torn avui amb la seva especialitat, l’eslàlom, en l’única cursa que disputarà en aquests Mundials.