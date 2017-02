L'FC Andorra visita el Montcada i la lliga s'avança a avui amb el Clàssic i UE-Lusitans

L’FC Andorra s’enfrontarà demà (16.15 hores) al San Juan de Montcada amb l’objectiu de sumar tres punts més que fins i tot li podrien retornar el lideratge a la Primera Catalana contra un rival de la part baixa que no podrà jugar al seu camp i davant el seu públic en ser sancionat per una batussa en el derbi contra el Ripollet que l’obliga a emigrar al Carmel de Barcelona en un partit que es jugarà a porta tancada.



L’equip tricolor no té cap baixa per a un enfrontament en el qual s’espera un rival a la defensiva, que cedirà la pilota i «es tancarà» per defensar la seva porteria, segons va valorar ahir Cristian Martínez. El davanter internacional Partit és conscient de que el San Juan arriba a la cita «necessitat de punts» per sortir de la zona de descens –és el 14è a la taula amb els mateixos punts que l’Avià, que jugaria la promoció, i a un de la salvació– i que juga «amb ordre, sòlids i fort».



Amb tot, l’equip que dirigeix Emili Vicente basa el seu joc en mantenir la seva porteria a zero i creu que caldrà «aprofitar les ocasions que tinguem». Aquestes, davant un mur, poden ser escasses, més tenint en compte que el rival cedirà la pilota i que l’FC Andorra no està acostumat a portar la iniciativa. Amb tot, Cristian entén que «després de la primera volta estem a dalt i els equips ens tenen respecte». «Sabem que tindrem la pilota i haurem de ser pacients i moure-la amb criteri».