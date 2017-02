L’augment de la violència a les aules es posa en entredit

El comunicat oficial que va emetre la Unió Sindical d’Andorra (USdA) demanant que els professors siguin considerats com a «figura d’autoritat» en l’exercici de la seva professió arran del suposat «agreujament» del mal comportament dels alumnes ha despertat força polèmica entre els diversos sectors implicats. Segons Gabriel Ubach, secretari general del sindicat que va fer la demanda, aquesta ve motivada «a petició dels diversos professionals del món de l’educació que hi estan afiliats», tant «de professors i col·laboradors com de personal de pati i de cuina».



En aquest sentit, el representant sindical va comunicar a EL PERIÒDIC que «s’ha produït un agreujament de la situació a les aules», on «cada vegada es produeixen amb més recurrència, sobretot, agressions de tipus verbal als docents» i, fins i tot, «sacsejades dels alumnes als mestres». Tot i que no va especificar quins són els casos concrets que els han arribat ja que «no els poden treure a la llum pública per respecte als docents», sí que va explicar que «el nombre d’infants medicalitzats per problemes psicològics està creixent cada vegada més», i que aquests estudiants van «a una escola estàndard enlloc d’acudir a un centre especialitzat», el que desemboca en «un increment dels conflictes».

SEP / El Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), per la seva part, es va desvincular completament de l’augment de la violència a les aules denunciat per Ubach. «Tenim 600 afiliats relacionats amb el món de l’educació i cap d’ells ens ha fet arribar cap conflicte d’aquest tipus en el que portem de curs», va manifestar Gregori Gutiérrez, president del SEP. Amb aquesta afirmació, doncs, es posa de relleu un enfrontament d’opinions que exposen dues versions totalment oposades de la realitat que es viu avui dia a les aules o, almenys, de les opinions expressades per part dels docents als seus representants sindicals.



Pel que fa a la demanda de considerar els professors com una figura d’autoritat, Guitérrez va explicar que «es tracta d’una mesura a la que es van avançar des de fa molt de temps» i que «ja han tingut vàries converses amb el Ministeri d’Educació al respecte». Tot i això, va puntualitzar que les reunions «no van encaminades a considerar els professors com a autoritat de forma urgent», tal com va expressar Ubach, sinó «en el marc de les negociacions de la futura llei d’educació».



A més, el president del SEP va remarcar que la demanda «no obeeix a un augment dels enfrontament entre alumnes i professors», sinó que ho contemplen com «una mesura preventiva en el cas que es pugui produir algun enfrontament en el futur».

Transport / Les companyies de transport escolar també van oferir dues versions completament contràries al comportament dels alumnes en el transcurs del viatge des de casa a l’escola. Des del Grup Montmantell, una de les empreses que té assignades rutes escolars al Principat, van expressar que «el comportament dels alumnes continua sent deplorable», especialment «quan els recullen de l’escola per dur-los a casa». Segons van puntualitzar, els alumnes que tenen una actitud més conflictiva són els de secundària, ja que «no porten vigilant a l’interior del cotxe per raons d’edat». Entre els principals problemes amb els que es troben destaca «el maltractament del material, les rallades als busos i la crema de tot el que es troba a dins». En relació a les possibles solucions que es podrien aplicar, des de l’empresa van explicar que «es tracta d’una competència que pertoca al Ministeri d’Educació» en la que ells «no poden fer-hi res».



Per altra banda, des de la Cooperativa Interurbana es va manifestar una opinió completament contrària. Ermengol Colell, cap d’operacions de la companyia, va declarar a aquest rotatiu que «es tracta d’un anys molt tranquil en el que no hi ha hagut cap problema a destacar».



A més, també va explicar que «feia temps que no tenien un curs amb tan poques queixes i un nivell d’incidències tan baix.



D’aquesta forma, la contraposició d’opinions torna a aflorar entre dues empreses del sector i fa difícil de determinar quina és la situació real del comportament dels alumnes durant aquest any.