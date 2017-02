Els empresaris demanen als bancs més facilitats en el finançament

Els empresaris consideren que els bancs haurien de facilitar el finançament als clients del país per tal d’ajudar-los «a tirar endavant», ja que sovint «ens trobem amb problemes de tresoreria». Així mateix, argumenten que si no es dona suport a les petites i mitjanes del país «no es pot parlar de recuperació econòmica». Segons expliquen, sovint es troben amb problemes de liquiditat perquè en algunes ocasions cobren els treballs que fan mesos més tard, de manera que necessiten demanar un crèdit per fer front a les despeses del dia a dia.



El president de la Petita i Mitjana Empresa (PIME), Marc Aleix, assegura que «els bancs no faciliten prou crèdit, per la qual cosa costa molt tirar endavant». A més, afegeix que es tracta d’una problemàtica que s’ha agreujat amb l’obligació dels bancs d’adaptar-se a les normatives internacionals. Segons el seu parer, «els bancs estan més pendents de posar-se al dia internacionalment que d’ajudar a l’economia del país». I deixa clar que «les limitacions de finançament frenen el procés econòmic de les empreses». Per tot plegat, Aleix reclama que es dugui a terme una revisió de les condicions d’accés al crèdit i més ajudes per a les petites i mitjanes empreses.



Coincideix el gerent de l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda), Víctor Filloy, en la necessitat de flexibilitzar l’accés al crèdit per als clients nacionals. Amb tot, també apunta que «entenem que els bancs siguin més estrictes des del cas BPA». «El país no es pot permetre un altre cas BPA però ha de seguir endavant amb l’economia del país», opina. Així mateix, «sabem que tampoc és el seu millor moment i que s’han d’adaptar a les noves normatives». Tot i així, afegeix, «és cert que podrien ser més flexibles amb els crèdits a clients de tota la vida, els de casa».



També el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Xavier Altimir, es mostra comprensiu amb el fet que les entitats bancàries «siguin prudents perquè deixen diners i han de saber a qui i amb quines garanties». Per contra, Altimir també entén que la realitat dels empresaris és que «necessiten cash i per tant l’han de demanar». En aquest sentit reconeix que «els bancs podrien ser més elàstics amb les exigències però cal tenir clar que són empreses i no ONG’s».

El PS, a favor de «forçar» les empreses a donar crèdit