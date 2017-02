El canoner desconegut Czerapowicz omplirà el buit de Nacho Martín

Després de donar voltes i més voltes al mercat durant un mes el BC MoraBanc Andorra ha trobat la peça ideal que omplirà el buit de Nacho Martín. Es tracta de Chris Czerapowicz, un desconegut que prové del Krosno polonès i que podria debutar, si tot va bé, el dissabte vinent a la pista de l’Obradoiro. Ja fa uns dies que el club té el sí del jugador, però no s’ha volgut fer cap anunci per no desviar l’atenció de la Copa i ha estat aquest cap de setmana passat quan el jugador ha donat el sí definitiu. S’espera que avui mateix arribi al Principat i pugui entrenar amb el grup per arribar al dissabte amb el màxim d’entrenaments amb els seus companys. La forma física és òptima, prova d’allò és que està en el top-10 de millors jugadors de la lliga polonesa, a més de ser el màxim anotador de la competició.



Francesc Solana no comptava amb un gran pressupost per fer aquesta incorporació i per això li ha costat tant. Jugadors contrastats de l’ACB acaben fent pujar la factura fora del límit del club tricolor, per això el director general del MoraBanc ha optat, com va fer l’any passat amb Stephen Holt, però un referent d’una lliga menor. L’aposta és arriscada perquè tot i els excel·lents números que ha obtingut al seu ja exclub, cal veure com s’adapta a la segona millor lliga del món. Amb tot, Solana assegura: «Pot tenir un impacte immediat».

Experiència a l’NCAA / Czerapowicz, nascut fa 25 anys a Suècia, era el líder del Krosno, un recent ascendit a la primera divisió polonesa amb el qual estava tenint una mitjana de punts impressionant: 17,7 per partit que el culpen directament de què el seu exequip sigui el sisè classificat. La carrera del nou ala-pivot de Peñarroya ha estat en constant progressió. Abans del Krosno havia jugat dos anys al Södertälje Kings de la lliga sueca, a la qual va aixecar el títol de campió, i també va viure l’experiència de jugar l’EuroChallenge. En el segon any, sempre amb mitjanes superiors als 12 punts per partit i a la 2014-2015, fregant els 10. Anteriorment havia estat quatre anys a l’NCAA dels Estats Units lligat al Davidson Wildcats (Carolina del Nord), on es va moure durant tres anys entre els 9 i els 10 punts de mitjana.

Triplista temut / Queda clar que es tracta d’un canoner, un jugador que veu cistella amb facilitat i que segons Solana, «per sobre de tot destacat en el tir de tres», amb mitjanes molts properes al 50% d’encert en les dues darreres temporades. No és, però, l’única virtut del nou jugador del MoraBanc. Zcerapowicz també té una mitjana gens menyspreable de 6,9 rebots per partit i 1,6 assistències.