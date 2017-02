Ordeig denuncia que no s’està multant per les caques de gossos

Compromís X La Seu ha qüestionat en un comunicat de premsa la gestió del control de les defecacions de gossos i la neteja dels espais públics a la capital de l’Alt Urgell. El grup municipal indica que en els últims dos anys l’ajuntament urgellenc no ha posat una sola multa per defecacions de gos a la via pública ni ha obert cap expedient sancionador per aquest motiu. L’equip de govern ha rebatut la informació i ha acusat l’oposició de manipular les dades, afirmant que en total s’ha obert 125 documents sancionadors per incompliment de l’ordenança de control i tinença d’animals, amb un increment de més del 90% respecte al 2014.



El regidor de Compromís, Òscar Ordeig, se centra en les multes i lamenta que no s’hagi actuat en aquest sentit «malgrat que la neteja dels carrers i places, en especial les defecacions de gos, són una de les principals preocupacions dels ciutadans», tal i com ho reflecteix la memòria del Síndic de Greuges Municipal. Ordeig també afegeix que «les campanyes de civisme són positives, però després hi ha d’haver l’autoritat de l’alcaldia i de l’ajuntament en el seu conjunt per assegurar el compliment de la norma per part de tots».



Pel principal grup de l’oposició, «una vegada més es demostra que l’alcalde Batalla es queda en la primera part del procés: fotografies, paraules maques que conviden al civisme i, després, res més». El portaveu de Compromís està convençut que «una gestió lamentable per part de l’ajuntament, ha portat a un augment preocupant de les defecacions a la via pública».

Dades parcials / En resposta al comunicat emès per Compromís, en què es critica la gestió efectuada per la Policia Municipal, el consistori urgellenc, tot basant-se en el mateix informe que disposa el grup municipal, emès pels agents locals, rebat que el nombre d’expedients sancionadors imposats durant els darrers dos anys ha estat de 125 per incompliment de l’ordenança municipal de control i tinença d’animals.



El tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Jesús Fierro, lamenta que «el regidor Ordeig, hagi agafat ‘volgudament’ dades objectives que demostren la feina que s’està portant a terme per fer aplicar l’ordenança municipal per manipular-les en contra de l’equip de govern». Per la seva part, l’inspector de la Policia Municipal argumenta que el nombre d’expedients oberts per portar el gos deslligat en plena via pública «ja constitueix una acció dissuasiva que obliga que els propietaris dels gossos recullin els excrements de les seves mascotes si no ho han fet en el moment de ser expedientats i advertits».