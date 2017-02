El Cos de Bombers comptarà amb drons per ampliar les seves tasques

El pressupost del Govern d’aquest any inclou una partida per poder contractar una empresa que ofereixi serveis de manipulació i vol d’aeronaus no tripulades pilotades remotament.



En concret, l’Executiu té previst adjudicar una prestació de serveis de drons per a fer tasques de suport al cos de Bombers, tals com ajudar en la recerca de persones desaparegudes, transportar kits d’emergència en cas de rescats o explosius en cas d’allaus, o visualitzar més ràpidament zones afectades per un incendi, segons informa l’ANA.



Un cop entri en vigor el pressupost, destaca el Govern, es convocarà un concurs per licitar, i posteriorment adjudicar, la prestació de serveis de drons. La voluntat és tancar un contracte amb l’empresa guanyadora per hores anuals treballades, les quals encara estan per determinar.

Usos dels drons / L’Executiu matisa que els drons donaran suport, per exemple, en la recerca de persones desaparegudes; en catàstrofes, per poder fer reconeixement de les zones afectades; en incendis, «per visualitzar esdeveniments a temps real», com la dimensió o els danys causats; en rescats, per transportar kits d’emergència en llocs poc accessibles»; i en allaus, per «traslladar materials perillosos com els explosius» o localitzar víctimes.

Autoritzacions / D’altra banda, i des que es va posar en funcionament el reglament que regula el funcionament d’aquests aparells (ara farà gairebé onze mesos), el departament de Transports del país ha rebut una vuitantena de sol·licituds d’autoritzacions de vol. La gran majoria són per fer gravacions, tot i que també n’hi ha per fer aixecaments topogràfics, fumigacions i proves varies.



Finalment, s’han identificat 38 aeronaus, així com una dotzena d’empreses andorranes que manipulen aquests aparells. Totes elles són candidates al concurs que properament llançarà el Govern.



Creixement / Els drons es van començar a emprar sobretot per oci, però a poc a poc se’n comença a definir la seva utilitat més enllà de la diversió. Són aparells que poden ajudar en tasques de rescat, emergències o reconeixement de zones difícilment accessibles a peu. I arriben al lloc dels fets amb molt poc temps, superant condicions climatològiques adverses o fums contaminants o tòxics.



A més, se’ls pot incorporar càmeres fotogràfiques, tèrmiques, detectors de gasos i de temperatura. Per aquest motiu, el Govern ha decidit introduir aquests aparells per donar suport a les tasques de rescat que realitzen els professionals del sector.