Els ‘youtubers’ donen un tancament d’èxit al Saló del videojoc

La vuitena edició del Saló del Vídeojoc, organitzat per Andorra Telecom, va tancar ahir amb èxit de visitants. L’edició d’enguany es va celebrar en tres emplaçaments del centre: el Prat del Roure, la plaça Coprínceps i l’Illa Carlemany. La responsable d’esdeveniments i d’RSC de la companyia, Inés Martí, es va mostrar «satisfeta» per l’ampliació dels espais i la consolidació d’un públic no només de gamers (jugadors) sinó també cada cop de caràcter més familiar.



Al llarg dels tres dies de duració del Saló es van superar les xifres d’assistència d’anys anteriors. L’èxit cal atribuir-lo, segons va apuntar Martí, a diversos factors com: acostar el saló a la zona de Vivand, l’aposta per la realitat virtual o la presencia dels youtubers que tenen capacitat per atreure un públic molt jove.



Martí també va ressaltar la participació per primera vegada al Saló d’un taller de creació de videojocs, pilotat per l’empresa andorrana Loopa. Els moments amb major presència de públic van ser les tardes del cap de setmana, quan es va comptar amb la presència dels youtubers StaXx, ByAbeel, Grefg i Torete.