Quatre vols d’esquiadors britànics desviats per la boira

Quatre vols carregats d’esquiadors britànics que havien d’aterrar ahir a l’aeroport de Lleida-Alguaire es van haver de desviar a Reus a causa de la boira, que torna a ser persistent aquests dies a les comarques de Ponent, especialment a primera hora del matí.



Es tracta de la cinquena vegada aquest hivern que la falta de visibilitat obliga a canviar l’operativa de la companyia Neilson. El 21 i el 28 de desembre, el 2 de gener i el 8 de gener ja es van desviar a Reus els vols de l’operador britànic.

Vols desviats/ En concret, es van desviar a Reus dos vols procedents Londres (un al matí i un al migdia), un altre de Manchester i un quart de Birmingham, que havien d’aterrar a Alguaire i que després estava previst que tornessin amb més passatgers cap a les ciutats d’origen.

Antecedents / Els vols operats per Neilson van poder aterrar a Alguaire per primera vegada aquesta temporada el 15 de gener i des d’aleshores han operat amb normalitat fins ahir mateix, quan la boira va tornar a entorpir les operacions de vol.



No obstant això, els canvis que s’han de fer per culpa de la falta de visibilitat de moment no resten confiança a l’operador turístic britànic que treballa a l’aeroport lleidatà, que valora positivament les mesures de contingència previstes en aquests casos, com és el cas de desviar vols cap a Reus. Així ho va assegurar fa un mes en declaracions a l’ACN Iain Archer, responsable de la companyia a Andorra.



El divendres 30 de desembre la falta de visibilitat també va obligar a desviar al Prat el vol d’Air Nostrum procedent i amb destinació a Palma.