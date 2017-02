Àxel Esteve cau a quatre portes de la meta a l’eslàlom als Mundials

El cap de setmana als Mundials de St Moritz i les últimes actuacions de la delegació tricolor no van anar gens bé. Àxel Esteve ha tancar la participació ahir en l’eslàlom amb una sortida del traçat quan només li quedaven quatre portes per creuar la línia de meta.



L’únic representant masculí estava exhibint un esquí fluid, anant de menys a més, passant de la 61a posició a la 44a i la 43a i a punt de creuar la meta, hauria acabat a prop dels 30 primers fins que ha caigut a no-res de la meta. «Venia amb la idea de guanyar experiència amb aquests traçats diferents entre els millors del món. Penso que he crescut aquests dies com a corredor. He fet bones mànegues», va manifestar. El guanyador va ser l’austríac Marcel Hirscher.



Joan Verdú finalment va causar baixa perquè, amb molèstices a la cama, no va disputar la classificatòria de dissabte i com Esteve no va acabar, tan sols hi havia disponible una plaça.



Tampoc li van anar bé les coses a Mireia Gutiérrez en l’eslàlom femení de dissabte. La representant femenina va sortir «molt decebuda» per la 34a posició que va aconseguir, a 7.59 de la guanyadora, Michaela Shiffrin.

Gutiérrez va obtenir el 40è millor registre a la primera mànega i a la segona va poder recuperar sis posicions més, que per a ella no van ser suficients. «No ha estat l’esperat ni he estat al meu nivell. Tocarà analitzar demà la carrera, les errades tècniques i veure què ha passat, perquè no torni a passar. No estic gens contenta perquè no estic al meu lloc perquè no he esquiat al meu nivell», va fer autocrítica.

Irineu Esteve, 14è en Copa d’Europa / En esquí de fons, Irineu Esteve fa aconseguir ahir la 14a plaça a la Copa d’Europa de Zwiesel (Alemanya), en els 15 km. clàssic persecució. En la categoria júnior, amb 10 km. de la mateixa disciplina, Carola Vila va acabar la 32a.