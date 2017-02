Notícia Vila creu que l'interventor ha de continuar en el seu càrrec Altimir ha anat a treballar aquest dilluns al consistori i seguirà cobrant el que li pertoqui. El cònsol major de Sant Julià, Josep Miquel Vila, aquest dilluns al seu despatx Autor/a: ANA / C. G.

Josep Maria Altimir, interventor del Comú de Sant Julià de Lòria detingut dijous passat per l'afer de les targetes, juntament amb els excònsols Montserrat Gil i Manel Torrentallé, ha anat a treballar aquest dilluns al consistori i seguirà cobrant el que li pertoqui. Així ho ha afirmat el cònsol lauredià Josep Miquel Vila, qui li dona plena confiança perquè segueixi en el càrrec. Considera que la falta que ha fet "és molt i molt lleu" i no deixa de ser "una mala interpretació del reglament". Ara bé, Vila ha recordat que ell no té la potestat per decidir si Altimir pot seguir sent l'interventor de Sant Julià: ho decidirà el Consell de Comú en una sessió extraordinària a porta tancada aquest dimarts.

El mandatari comunal ha explicat que segons consta a la sentència, Altimir va acceptar fer una transcripció d'unes despeses de Naturlàndia cap al Comú. "Un import que no tocava" que assumís la corporació, ha reconegut, però "que no va donar lloc a cap desfalc" i que es va "compensar degudament" a final d’any. A més, ha recordat que més del 90% de les accions de Camprabassa són del Comú i per tant, "d'alguna manera tot es quedava a casa". "És un delicte suau", ha reiterat, "que podria haver fet qualsevol".

D'altra banda, i malgrat que Altimir "podrà continuar treballant al Comú sense problema i cobrar", la sentència dicta que durant tres mesos no pot exercir d'interventor. Això genera "un disfuncionament" al Comú, ha reconegut Vila, que caldrà reconduir. De fet, durant el Consell de Comú de dimarts també s'haurà de decidir en aquest sentit, per si s'accepta que durant aquests 90 dies la responsabilitat l'assumeixi l'interventor delegat.

Pel que fa a les sentències que han recaigut sobre Torrentallé i Gil, el cònsol ha manifestat que les "acatem" i les "respectem", però ha descartat qualsevol iniciativa judicial del Comú al respecte. Això sí, ha considerat que no és una bona notícia pel Comú "perquè desmereix la institució i la classe política". Vila també ha parlat del proper informe del Tribunal de Comptes que ha de sortir publicat, sobre l'exercici del 2015. Ha descartat que s'hi puguin trobar més irregularitats dels dos excònsols perquè des que va sortir tot a la llum els controls són "més ferms i exhaustius".

El que també està canviant, ha assegurat Vila, és el control financer sobre Naturlàndia, el qual està seguint "bona part dels processos de la Llei general de les finances públiques". Perquè, "si no ho controlàvem", ha alertat, "se'ns enfonsava Naturlàndia i el Comú". En aquest punt, Vila ha alabat la tasca que ha desenvolupat Altimir, treballant "entre 12 i 14 hores" diàries fent accions que ja haurien donat els seus fruits, tenint en compte que l'any passat el parc va tancar amb balanç pràcticament zero entre ingressos i despeses corrents. En d'altres paraules, l'interventor "ha comès un error però també ens ha aportat moltes coses".